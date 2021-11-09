Hotab написав:

change_pm написав: А як в Україні? Всі в масках і тримають дистанцію? А як в Україні? Всі в масках і тримають дистанцію?

Ну так мы уже перестаем удивляться по 800+ жмуриков в день. А реальные сколько?1300??Оно то да, у соседа сгорит хата, или взлетит на воздух соседняя девятиэтажка, наша публика наберет попкорна и будет наблюдать, стримить в тик-ток,, приговаривая "ну так не у меня же"))Так и с сегодняшними цифрами. "Да пусть хоть сёлами и поселками целыми ежедневно вымирают, у меня то все ОК", -скажет условный Яма.Среда к среде:720/816 Летим в 50!!!! Все потому, что пенсии маленькие, не иначе. Ну и бухают сильно,да и ожирение. Яма не даст соврать.В непривитой Болгарии тоже жирные и бухают?Повторяю вопрос к дисидентам:есть хоть одна страна, которая сейчас непривитая и не имеет взлета смертей?? Или все страны жирные и бухают, потому в 2021 году мрут??