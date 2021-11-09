Додано: Сер 10 лис, 2021 15:22

uaprofi написав: ("ах там тоталитарный режим они всё поттасовывают", да? ("ах там тоталитарный режим они всё поттасовывают", да?



Сколько же людей умерли от коронавируса? Официально в 2020 году – 1424 человека, а к концу марта 2021-го – 2247. Но согласно показателям избыточной смертности ("золотой стандарт", по которому определяют масштабы эпидемии коронавируса) – на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 25 тысяч человек. Это реальная смертность (145 тысяч) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 тысяч).



25 тысяч человек за 2020 год – это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.





Избыточная смертность с конца марта 2020-го по конец марта 2021-го составила 32 тысячи человек. Это в 14,4 раза больше, чем свидетельствуют официальные данные.



uaprofi написав: правильнее сравнивать приитые и непривитые. правильнее сравнивать приитые и непривитые.

Давайте ссылку, построим. Они закрыли свои данные за 2020 год. За 2021 тоже нет. Вы о чем?0 и 100% , или что?Как показывает практика, те, кто включает дурака (а именно это вы делаете, когда просите "несите мне совсем непоивитую страну и полностью привитую") очень быстро оказываются в бане. Если есть конструктивное - приходите. А не вот это вот.