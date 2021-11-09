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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4269427042714272

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  akido написав:Поэтому у нас статистика избыточной смертности удивительным образом раза в два превышает статистику смертности от ковида.

Она по иной причине превышает.
В оф.стату по Ковид попадают только :
*первое условие- умершие в больнице
*втрое условие - получившие положительный тест Ковид
*смерть не более 16 дня после теста(не нашел подтверждения инфо)

Если человек поверил Яме с Ромпсиком, что простые сопли, и лечился малиной дома, и долечился до смерти, то там будет что угодно, но не Ковид.
У нас от старости (не проснулся утром) с каким диагнозом умирают?? Правильно, ССЗ (сердечно-сосудистые заболевания) . Вот потому эта графа взлетела так при вспышках типа весенней и осенней. И была в норме летом.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://censor.net/ua/news/3298667/shta ... nu_kilkist
"До 60 можно не вакцинироваться" - все будет збс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На днях умерла соседка. Жила двумя этажами ниже. 64 или 65 лет. Многие знакомые, поставщики, подрядчики по работам в доме сейчас либо уже болеют, либо только переболели.
Ничего подобного в прошлом году и близко не было. Масштабы ужасают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:("ах там тоталитарный режим они всё поттасовывают", да?

Давайте ссылку, построим. Они закрыли свои данные за 2020 год. За 2021 тоже нет. Вы о чем?


Сколько же людей умерли от коронавируса? Официально в 2020 году – 1424 человека, а к концу марта 2021-го – 2247. Но согласно показателям избыточной смертности ("золотой стандарт", по которому определяют масштабы эпидемии коронавируса) – на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 25 тысяч человек. Это реальная смертность (145 тысяч) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 тысяч).

25 тысяч человек за 2020 год – это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.


Избыточная смертность с конца марта 2020-го по конец марта 2021-го составила 32 тысячи человек. Это в 14,4 раза больше, чем свидетельствуют официальные данные.


https://www.currenttime.tv/a/smertnost- ... 01342.html
  uaprofi написав:правильнее сравнивать приитые и непривитые.

0 и 100% , или что?

Как показывает практика, те, кто включает дурака (а именно это вы делаете, когда просите "несите мне совсем непоивитую страну и полностью привитую") очень быстро оказываются в бане. Если есть конструктивное - приходите. А не вот это вот.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 лис, 2021 15:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 15:24

  uaprofi написав:
  Hotab написав:Повторяю вопрос к дисидентам:
есть хоть одна страна, которая сейчас непривитая и не имеет взлета смертей?? Или все страны жирные и бухают, потому в 2021 году мрут??


Вы задаёте правильный вопрос.
покажите мне непривитую страну и давайте сравним её с лидирами по жи жы?

З.Ы.
Германия +30221 (-168 ушло)
уровень вакцинации высокий.
помогает?

Они не приняли бустер ещё на законодательном уровне. Как только, так сразу. Израиль это уже прошел.
РФ стабильно +1183. За месяц это без сердечников +35490 жмуров. Думаете население ничего не подозревает? )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:10

Igneus

Да уж, такой подтасовкой/подменой могут заниматься только настоящие "юристы"!

А врачи скорой помощи по вызову - это не лечебное учреждение, а шарлатаны
(ст. 138 Уголовного кодекса)?

Пациент обращается в "Скорую помощь", и по его обращению выезжает бригада "скорой помощи".

Учитель (преподаватель) при дистанционном обучении - уже не учитель (преподаватель) школы или иного учебного заведения?

При обращении к учителю при дистанционном обучении ученик обращается к тому же учителю, у которого и учится, опять же по его обращению в школу, в которой он учится.

Нотариус с выездом на дом (в квартиру) - уже не нотариус?

И опять же, человек обращается в нотариальную контору с просьбой о выезде нотариуса на дом.

Адвокат, который принимает клиента не в своем оффисе, а по месту пребывания клиента - уже не адвокат?

Клиент обращается в адвокатскую контору с просьбой выезда адвоката на место пребывания клиента.

Военный суд в СССР, который рассматривает дело не в здании суда, а в воинской части - уже не суд?

СССР нет уже 30 лет, забудьте. Или вас мучает ностальгия по тем временам?

Наконец, слесарь-сантехник Теплоэнерго (Водоканала), который устраняет неисправность в квартире - это не Теплоэнерго (Водоканал)?

И снова - клиент обращается в Теплоэнерго (Водоканал), для вызова специалиста в квартиру. а если обращение к "дядям Васям" с улицы, то они, по вашему определению
шарлатаны
(ст. 138 Уголовного кодекса)


При вакцинации в мобильной бригаде человек обращается с просьбой о вакцинации в лечебное учреждение, от которого эта бригада (звонит туда, или через почту/эл. почту, или иным способом), или просто заходит в спецавтобус/палатку для вакцинации?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:41

  yanyura написав:При вакцинации в мобильной бригаде человек обращается с просьбой о вакцинации в лечебное учреждение, от которого эта бригада (звонит туда, или через почту/эл. почту, или иным способом), или просто заходит в спецавтобус/палатку для вакцинации?

Откуда в спецавтобусе/палатке для вакцинации, куда заходит человек для вакцинации, появилась мобильная бригада для вакцинации, если не из лечебного учреждения?
Или, по-вашему, как только мобильная бригада выехала, например, из Консультативно-диагностического центра города Киева (лечебного учреждения) для вакцинации, она перестала быть лечебным учреждением?
https://phc.org.ua/news/nacionalna-sluz ... -vid-covid
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/mobylni ... 36811.html
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 16:55

Ну что, нам тут рассказывают ужасы о привитых странах (забывая указать,что эти страны только лишь "ужасно" болеют, а вот мрут скромно). Ну так давайте глянем на непривитых, которые действительно мрут.

Болгария (не жирная, не бухающая как Украина. Да, Яма?):
нормальная смертность до Ковида, 2019:

The number of deaths in 2019 is 108 083 . Compared to the previous year the number of deaths decreases by 443.
http://nsi.bg/en/content/2972/populatio ... rojections

теперь 2020 год:
The number of deaths in 2020 is 124 735 . Compared to the previous year the number of deaths icreases by 16 652.

Теперь 2021 год:

The number of deaths in the first quarter of 2021 (1st – 13th week) is 36 152


The number of deaths in the second quarter of 2021 (14th - 26th week) is 33 945


The number of deaths in the third quarter of 2021 (27th - 39th week) is 30 071

За 3 квартала 100 тыс!!!

Четвертый квартал у них сейчас мор. Суточные смерти от ковид рекордные. За 40 дней 4-го квартала - почти 5 тысяч. И лидеры в Европе.
Причина- крайний абзац.
At this point in the pandemic, Bulgaria registered 338.83 deaths per 100,000 residents, with just Brazil behind them with 287.46 casualties. The only other European country in the top five is neighbouring Romania, with 237.73 deaths per 100,000 residents placing it in third place overall, according to data from Johns Hopkins from October 29.

Its citizens are also the least vaccinated in Europe. Only 1.38 million people have received two jabs, which comes down to 20 per cent of the population of almost seven million.

https://www.euronews.com/2021/10/29/bul ... nts-to-own


По едва привитой РФ сказано и так много.
Но вы продолжайте пугать привитой Германией.

Привитая Германия
население 84 ляма , за 10 дней ноября 1096 смертей
Непривитая Болгария
Население 6,8 ляма, за 10 дней ноября 1637 смертей

Точно в Германии ужас-ужас??
Может харош, Юа-профи, а??
Уже утомил этот парад глупости и невежества.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 лис, 2021 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 17:05

  yanyura написав:Совершенно верно, она от лечебного учреждения, но сама, как бригада, не является лечебным учреждением, и человек, привившийся в мобильной бригаде, не обращается в лечебное учреждение,

пусть будет как сказано. бригада от лечебного учреждения, но она не является лечебным учреждением и вакцинирующийся не обращается в лечебное учреждение. возможно ли возместить ущерб лицу за негативные последствия вакцинации, если отсутствует обращение в лечебное учреждение ?
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Сер 10 лис, 2021 15:48
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