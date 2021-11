Додано: Сер 10 лис, 2021 16:55

The number of deaths in 2019 is 108 083 . Compared to the previous year the number of deaths decreases by 443.

The number of deaths in 2020 is 124 735 . Compared to the previous year the number of deaths icreases by 16 652.



The number of deaths in the first quarter of 2021 (1st – 13th week) is 36 152





The number of deaths in the second quarter of 2021 (14th - 26th week) is 33 945





The number of deaths in the third quarter of 2021 (27th - 39th week) is 30 071

At this point in the pandemic, Bulgaria registered 338.83 deaths per 100,000 residents, with just Brazil behind them with 287.46 casualties. The only other European country in the top five is neighbouring Romania, with 237.73 deaths per 100,000 residents placing it in third place overall, according to data from Johns Hopkins from October 29.



Its citizens are also the least vaccinated in Europe. Only 1.38 million people have received two jabs, which comes down to 20 per cent of the population of almost seven million.



Ну что, нам тут рассказывают ужасы о привитых странах (забывая указать,что эти страны только лишь "ужасно" болеют, а вот мрут скромно). Ну так давайте глянем на непривитых, которые действительно мрут.Болгария (не жирная, не бухающая как Украина. Да, Яма?):нормальная смертность до Ковида, 2019:теперь 2020 год:Теперь 2021 год:Четвертый квартал у них сейчас мор. Суточные смерти от ковид рекордные. За 40 дней 4-го квартала - почти 5 тысяч. И лидеры в Европе.Причина- крайний абзац.По едва привитой РФ сказано и так много.Но вы продолжайте пугать привитой Германией.Точно в Германии ужас-ужас??Может харош, Юа-профи, а??Уже утомил этот парад глупости и невежества.