Или оплаканные вами в этой веточке пустые рестики, оплаканные Флаем пустые вагоны метро, оплаканные Ой+ дистанционные школы, ну и по Эпицентрам(наверное не только в нем такая ситуация) я шастал почти один. Или " как вы думаете"?
fler написав:В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден. Это указывает на снижение количества новых заражений. Об этом идет речь в прогнозе развития Covid-19 в Украине Национальной академии наук (НАН). Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых коронавирусных заболеваний. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%. При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных исходов может продлиться еще около недели. https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news ... ageID=8386
так вакцинація помогла, інфа 146%, це the перемога!
Или оплаканные вами в этой веточке пустые рестики, оплаканные Флаем пустые вагоны метро, оплаканные Ой+ дистанционные школы, ну и по Эпицентрам(наверное не только в нем такая ситуация) я шастал почти один. Или " как вы думаете"?
знайомий каже, що якщо йде толпа в метро, то ніхто не перевіряє
Hotab написав:По едва привитой РФ сказано и так много. Но вы продолжайте пугать привитой Германией.
Привитая Германия население 84 ляма , за 10 дней ноября 1096 смертей Непривитая Болгария Население 6,8 ляма, за 10 дней ноября 1637 смертей
Точно в Германии ужас-ужас?? Может харош, Юа-профи, а?? Уже утомил этот парад глупости и невежества.
Вы сравниваете разные страны с разным уровнем медицины. Для того что-бы сравнить помогает (или как влияет) вакцинация - берите уровень заболеваемости (смертности)в конкретной стране и сравнивайте его с уровнем после того как началась вакцинация в этой конкретной стране.
на данный момент не заметно значительного снижение не по количеству случаев короны (ни по количеству смертией) ни у нас, ни в Германии. даже можно сказать, что случаев, что смертей стало больше. В Болгарии то же самое - пока вакцинированных грубо говоря было меньше - было меньше случаев вируса. Ради интереса также советую проанализировать например Монголию.
fler написав:В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден.
Но введённые ограничения (красные зоны) тут не при чем.
Даже в метро и в маршрутках визуально видно, что народ реально шуганулся от цифр смертности. Еще в начале сентября в поздней киевской маршрутке до 90% могло без масок катить, а в вагоне метро иногда до половины матерых "ЭТОЖЕПРОСТОГРИППНИКОВ" сидело. Киев по ощущениям сейчас находится где-то на плато заболеваемости
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 10 лис, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Теперь я убедился, что вы действительно юрист, "неюрист" ответил бы конкретно на вопрос, но не переводил бы на то, что не имеет никакого отношения к вопросу.
Еще раз. Вопрос:
При вакцинации в мобильной бригаде человек обращается с просьбой о вакцинации в лечебное учреждение, от которого эта бригада (звонит туда, или через почту/эл. почту, или иным способом), или просто заходит в спецавтобус/палатку для вакцинации
Ответ:
Откуда в спецавтобусе/палатке для вакцинации, куда заходит человек для вакцинации, появилась мобильная бригада для вакцинации, если не из лечебного учреждения?
Если бригада была создана кожвендиспансером, это значит, что я обратился в кожвендиспансер, если институтом Амосова, то моя жена обратилась в Институт сердечно-сосудистой хирургии, если институтом Филатова, то моя дочь обратилась в Институт глазных болезней и тканевой терапии, а если создана ГВКГ, то мой сын, не имеющий никакого отношения к армии, обратился в Головний військовий клінічний госпіталь, и всех нас в тех медучреждениях обслужили, сделав соотв. записи в своих документациях?