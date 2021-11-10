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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4270427142724273

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:27

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Вы уходите в глухую защиту без аргументов. Это и есть упоротость.


Вы считаете, что ссылки на законы - это "глухая защита без аргументов"? :? А то что ЛАД пишет про диагнозы о "кожвензаболеваниях" в медкнижках - это по Вашему аргументы? Однако... :)

Когда выйдете из бана, прошу привести цитату, где я писал "про диагнозы о "кожвензаболеваниях" в медкнижках".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 лис, 2021 18:49, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:35

  Hotab написав:
  fler написав:В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден.

Но введённые ограничения (красные зоны) тут не при чем. :mrgreen:

Масочки помогли :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Масочки помогли

Или оплаканные вами в этой веточке пустые рестики, оплаканные Флаем пустые вагоны метро, оплаканные Ой+ дистанционные школы, ну и по Эпицентрам(наверное не только в нем такая ситуация) я шастал почти один.
Или " как вы думаете"? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:55

  fler написав:В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден. Это указывает на снижение количества новых заражений. Об этом идет речь в прогнозе развития Covid-19 в Украине Национальной академии наук (НАН).
Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых коронавирусных заболеваний. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов. За последние 10 дней они снизились на 15%. При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных исходов может продлиться еще около недели.
https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news ... ageID=8386

так вакцинація помогла, інфа 146%, це the перемога!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:57

  Hotab написав:
  fler написав:В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден.

Но введённые ограничения (красные зоны) тут не при чем. :mrgreen:

Тернопіль жовта.... я писав, що це тому, що "природній імунітет" ще від попередньої хвилі.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:57

  Hotab написав:
  fler написав:Масочки помогли

Или оплаканные вами в этой веточке пустые рестики, оплаканные Флаем пустые вагоны метро, оплаканные Ой+ дистанционные школы, ну и по Эпицентрам(наверное не только в нем такая ситуация) я шастал почти один.
Или " как вы думаете"? :mrgreen:

знайомий каже, що якщо йде толпа в метро, то ніхто не перевіряє
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:58

  Hotab написав:По едва привитой РФ сказано и так много.
Но вы продолжайте пугать привитой Германией.

Привитая Германия
население 84 ляма , за 10 дней ноября 1096 смертей
Непривитая Болгария
Население 6,8 ляма, за 10 дней ноября 1637 смертей

Точно в Германии ужас-ужас??
Может харош, Юа-профи, а??
Уже утомил этот парад глупости и невежества.


Вы сравниваете разные страны с разным уровнем медицины.
Для того что-бы сравнить помогает (или как влияет) вакцинация - берите уровень заболеваемости (смертности)в конкретной стране и сравнивайте его с уровнем после того как началась вакцинация в этой конкретной стране.

на данный момент не заметно значительного снижение не по количеству случаев короны (ни по количеству смертией) ни у нас, ни в Германии.
даже можно сказать, что случаев, что смертей стало больше.
В Болгарии то же самое - пока вакцинированных грубо говоря было меньше - было меньше случаев вируса.
Ради интереса также советую проанализировать например Монголию.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 18:59

  Hotab написав:
  fler написав:В Украине пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, пройден.

Но введённые ограничения (красные зоны) тут не при чем. :mrgreen:

Даже в метро и в маршрутках визуально видно, что народ реально шуганулся от цифр смертности. Еще в начале сентября в поздней киевской маршрутке до 90% могло без масок катить, а в вагоне метро иногда до половины матерых "ЭТОЖЕПРОСТОГРИППНИКОВ" сидело.
Киев по ощущениям сейчас находится где-то на плато заболеваемости
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 10 лис, 2021 19:01, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:01

Igneus
Я ему про Фому, а он мне про Ерему (с)

Теперь я убедился, что вы действительно юрист, "неюрист" ответил бы конкретно на вопрос, но не переводил бы на то, что не имеет никакого отношения к вопросу.

Еще раз. Вопрос:
При вакцинации в мобильной бригаде человек обращается с просьбой о вакцинации в лечебное учреждение, от которого эта бригада (звонит туда, или через почту/эл. почту, или иным способом), или просто заходит в спецавтобус/палатку для вакцинации


Ответ:
Откуда в спецавтобусе/палатке для вакцинации, куда заходит человек для вакцинации, появилась мобильная бригада для вакцинации, если не из лечебного учреждения?

Если бригада была создана кожвендиспансером, это значит, что я обратился в кожвендиспансер, если институтом Амосова, то моя жена обратилась в Институт сердечно-сосудистой хирургии, если институтом Филатова, то моя дочь обратилась в Институт глазных болезней и тканевой терапии, а если создана ГВКГ, то мой сын, не имеющий никакого отношения к армии, обратился в Головний військовий клінічний госпіталь, и всех нас в тех медучреждениях обслужили, сделав соотв. записи в своих документациях?
:mrgreen:


P.S. Вы явно "не заметили"
Уже писал неделю назад (Эпидемия коронавируса в мире), юристы подтверждают, что свидетельства о вакцинации не относятся к медицинской тайне. Если бы это было неправдой, Igneus уже выступил бы с опровержением.
Эпидемия коронавируса в мире

Так те юристы неправильно трактуют Законы Украины, в отличие от вас?
yanyura
 
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Сер 10 лис, 2021 18:12
ЛОБ

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