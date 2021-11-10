Додано: Сер 10 лис, 2021 19:01

Я ему про Фому, а он мне про Ерему (с)

При вакцинации в мобильной бригаде человек обращается с просьбой о вакцинации в лечебное учреждение, от которого эта бригада (звонит туда, или через почту/эл. почту, или иным способом), или просто заходит в спецавтобус/палатку для вакцинации

Откуда в спецавтобусе/палатке для вакцинации, куда заходит человек для вакцинации, появилась мобильная бригада для вакцинации, если не из лечебного учреждения?

Igneus уже выступил бы с опровержением.

Эпидемия коронавируса в мире

Уже писал неделю назад ( Эпидемия коронавируса в мире ), юристы подтверждают, что свидетельства о вакцинации не относятся к медицинской тайне. Если бы это было неправдой,уже выступил бы с опровержением.

Теперь я убедился, что вы действительно юрист, "неюрист" ответил бы конкретно на вопрос, но не переводил бы на то, что не имеет никакого отношения к вопросу.Еще раз. Вопрос:Ответ:Если бригада была создана кожвендиспансером, это значит, что я обратился в кожвендиспансер, если институтом Амосова, то моя жена обратилась в Институт сердечно-сосудистой хирургии, если институтом Филатова, то моя дочь обратилась в Институт глазных болезней и тканевой терапии, а если создана ГВКГ, то мой сын, не имеющий никакого отношения к армии, обратился в Головний військовий клінічний госпіталь, и всех нас в тех медучреждениях обслужили, сделав соотв. записи в своих документациях?Вы явно "не заметили"Так те юристы неправильно трактуют Законы Украины, в отличие от вас?