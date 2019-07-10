antey1969 написав:Даже в метро и в маршрутках визуально видно, что народ реально шуганулся от цифр смертности. Еще в начале сентября в поздней киевской маршрутке до 90% могло без масок катить, а в вагоне метро иногда до половины матерых "ЭТОЖЕПРОСТОГРИППНИКОВ" сидело. Киев по ощущениям сейчас находится где-то на плато заболеваемости
Вы же просто запретили (не жи жанутым) пользоваться общественным транспортом. Так шо Вы там хотите там увидеть? там сейчас примерно так: треть напуганных, треть верующих в спасительную маску, ещё треть которых нагнули. половина народа в той кондиции - что объяви, что для всеобщего блага нужно колокольчик на нос повесить ... а ещё если штраф за отсутствие колокольчика... глядишь и через недельку все будут с колокольчиками в носу
хороша ідея, дзвіночок дає ультразвук, ультразвук дезинфікує вірусів... і як відомо, "церковний звон - бом" цєлєбний, пора внєдрять в маси, попи будуть тіко за
antey1969 написав:Даже в метро и в маршрутках визуально видно, что народ реально шуганулся от цифр смертности. Еще в начале сентября в поздней киевской маршрутке до 90% могло без масок катить, а в вагоне метро иногда до половины матерых "ЭТОЖЕПРОСТОГРИППНИКОВ" сидело. Киев по ощущениям сейчас находится где-то на плато заболеваемости
Вы же просто запретили (не жи жанутым) пользоваться общественным транспортом. Так шо Вы там хотите там увидеть? там сейчас примерно так: треть напуганных, треть верующих в спасительную маску, ещё треть которых нагнули. половина народа в той кондиции - что объяви, что для всеобщего блага нужно колокольчик на нос повесить ... а ещё если штраф за отсутствие колокольчика... глядишь и через недельку все будут с колокольчиками в носу
хороша ідея, дзвіночок дає ультразвук, ультразвук дезинфікує вірусів... і як відомо, "церковний звон - бом" цєлєбний, пора внєдрять в маси, попи будуть тіко за
Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1-7 листопада 2021 року
fler написав:Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1-7 листопада 2021 року
Тобто 9% ваксів все ж таки було госпіталізовано Це при тому, що на момент щеплено лише 19,62% - 2 дозами, 28,15% - 1 дозою. Ефективні вакцини, які захищають від госпіталізації та летальності...
да что Вы говорите сами сочинили? талант! )))) ПС: Ваше желание казаться умной меня забавляет не менее веселой математики будивельника )))
yanyura написав:Если бригада была создана кожвендиспансером, это значит, что я обратился в кожвендиспансер, если институтом Амосова, то моя жена обратилась в Институт сердечно-сосудистой хирургии, если институтом Филатова, то моя дочь обратилась в Институт глазных болезней и тканевой терапии, а если создана ГВКГ, то мой сын, не имеющий никакого отношения к армии, обратился в Головний військовий клінічний госпіталь, и всех нас в тех медучреждениях обслужили, сделав соотв. записи в своих документациях?
Кожвендиспансер, Институт сердечно-сосудистой хирургии (институт Амосова), Институт глазных болезней и тканевой терапии (институт Филатова), Головний військовий клінічний госпіталь (ГВКГ) являются лечебными учреждениями.
yanyura написав:С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов): 10.07.19 Медична таємниця та відповідальність за її розголошення Отже, медичною таємницею є: - факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою; - стан здоров’я людини; - діагноз; - обставини, що передували захворюванню або спровокували його; - функціональні особливості організму; - шкідливі звички, - особливості психіки, - майновий стан, - інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта. https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiy ... loshennya/ Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны
Питання введення у Європі сертифікатів COVID-вакцинації обов’язково стане предметом вивчення у Європейському суді з прав людини. Таке переконання висловила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час засідання постійного комітету, передає інформаційний ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect». «Це складне питання, яке включає важливий вимір в області прав людини … Сертифікати вакцинації повинні враховувати вимоги конфіденційності та захисту персональних даних.
uaprofi написав:Вы сравниваете разные страны с разным уровнем медицины. Для того что-бы сравнить помогает (или как влияет) вакцинация - берите уровень заболеваемости (смертности)в конкретной стране и сравнивайте его с уровнем после того как началась вакцинация в этой конкретной стране
Протекание осенне-зимних волн в привитой Германии :
Протекание осенне-зимних волн в непривитой Болгарии:
Горшочек!! Не вари!!! Вас скоро антиваксы затопчут и замахают ссаными тряпками. Вы как не скажете - всюду выстрел в ногу. З.Ы. Взято с Минфин, который ссылается на Волдометр.
Прошу заметить, Германия образца начала 2021 (нет прививок) жила в режиме: в магаз за едой с тестом , за нарушение ковидных ограничений - штраф 250 евро.
Сейчас (после прививок) живут в обычной обстановке.
Мало, да?
Привитое в 2021 году Б̶е̶р̶г̶а̶м̶о Италия:
Непривитые Румыны:
Что ещё вам не понятно?
Непривитые Украину и РФ нести?? Или Яма сказал, что они жирные и бухают, так нет смысла??