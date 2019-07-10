Додано: Сер 10 лис, 2021 21:13

uaprofi написав: Вы сравниваете разные страны с разным уровнем медицины.

Для того что-бы сравнить помогает (или как влияет) вакцинация - берите уровень заболеваемости (смертности)в конкретной стране и сравнивайте его с уровнем после того как началась вакцинация в этой конкретной стране Вы сравниваете разные страны с разным уровнем медицины.Для того что-бы сравнить помогает (или как влияет) вакцинация - берите уровень заболеваемости (смертности)в конкретной стране и сравнивайте его с уровнем после того как началась вакцинация в этой конкретной стране

Протекание осенне-зимних волн в привитой Германии :Протекание осенне-зимних волн в непривитой Болгарии:Горшочек!! Не вари!!!Вас скоро ваши же антиваксы Ами затопчут и замахают ссаными тряпками. Вы как не скажете - всюду выстрел в ногу.З.Ы. Взято с Минфин, который ссылается на Волдометр.Прошу заметить, Германия образца начала 2021 (нет прививок) жила в режиме: в магаз за едой с тестом , за нарушение ковидных ограничений - штраф 250 евро.Сейчас (после прививок) живут в обычной обстановке.Мало, да?Привитое в 2021 году Б̶е̶р̶г̶а̶м̶о Италия (кликабельно):Непривитые Румыны:Что ещё вам не понятно?Непривитые Украину и РФ нести?? Или Яма сказал, что они жирные и бухают, так нет смысла??Д̶а̶ ̶к̶о̶г̶д̶а̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶в̶ы̶,̶ ̶Ф̶л̶е̶р̶ ̶и̶ ̶к̶о̶ ̶,̶ ̶з̶а̶к̶р̶о̶е̶т̶е̶ ̶с̶в̶о̶и̶ ̶р̶о̶т̶и̶к̶и̶ ̶с̶ ̶э̶т̶о̶й̶ ̶В̶е̶л̶и̶к̶о̶б̶р̶и̶т̶а̶н̶и̶е̶й̶?̶?̶ ̶Привитая Великобритания (кликабельно, не все влезло) :На сколько невменяемым надо быть, чтобы периодически запрыгивать в топик с одним и тем же "ваша вакцинация никакая не помощь, ничего не помогает и умирают 100500 от побочки". Сколько это будет продолжаться??