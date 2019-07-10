Додано: Чет 11 лис, 2021 00:39

uaprofi написав: привитая Германия привитая Германия

uaprofi написав: не корректно сравнивать Италию и допустим Румынию не корректно сравнивать Италию и допустим Румынию

uaprofi написав: Монголия Монголия

Что вам непонятно со смертностью в Германии?? У вас там все ещё болеют немцы и вас это беспокоит?? Они, черт возьми,не умирают,как умирали до вакцинации!!! Это вам не видно?? У них"просто грипп!!Все как хотели Будивельныки! А болеют больше, чем в прошлые волны , так они и живут свободнее! Не сидят как мыши дома в ожидании штрафа на 250 евро.Вы до сих пор не поняли, что я не соавниваю их между собой?? Я вам показал каждого из них до уколов и после. Непривитых разносит Дельта в хлам , привитым она по боку (в контексте смертности) .Хотя сейчас число случаев COVID-19 в Монголии растет. Но, как объясняют эксперты, коронавирус пришел сюда слишком поздно, и страна переживает то, что во всем мире произошло год назад.Ну и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное??Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения.У нас бунтарей антиваксов населения в 10раз больше ,но смертей ведь далеко не 18 тысяч. Ни официально, ни реально.И это мы уходим в локдауны,а они из-за бедности сказали "нет у нас денег на это!!! Будет как будет. " И они имеют 0.5 жмура на 1000 населения, а мы 1.7 жмура на 1000. Официально! Реально у нас и населения меньше,чем официально, и жмуров больше,чем официально. Как у них- не знаю.З.Ы.Догадываюсь,что вы сейчас снова сделаете вид,что ничего не поняли , и будете кричать "но в 2020 году в Монголии ничего не было,а в 2021 (когда появилась вакцина) они стали болеть и умирать.Повторяю сразу заранее: читайте курсив выше!