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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4272427342744275>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 19:54

  uaprofi написав:
  antey1969 написав:Даже в метро и в маршрутках визуально видно, что народ реально шуганулся от цифр смертности. Еще в начале сентября в поздней киевской маршрутке до 90% могло без масок катить, а в вагоне метро иногда до половины матерых "ЭТОЖЕПРОСТОГРИППНИКОВ" сидело.
Киев по ощущениям сейчас находится где-то на плато заболеваемости


Вы же просто запретили (не жи жанутым) пользоваться общественным транспортом.
Так шо Вы там хотите там увидеть?
там сейчас примерно так: треть напуганных, треть верующих в спасительную маску, ещё треть которых нагнули.
половина народа в той кондиции - что объяви, что для всеобщего блага нужно колокольчик на нос повесить ... а ещё если штраф за отсутствие колокольчика... глядишь и через недельку все будут с колокольчиками в носу

хороша ідея,
дзвіночок дає ультразвук,
ультразвук дезинфікує вірусів...
і як відомо, "церковний звон - бом" цєлєбний,
пора внєдрять в маси,
попи будуть тіко за

забув, тре тільки із сєрєбра, щоб звук був чістий
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:20

  flyman написав:
  uaprofi написав:
  antey1969 написав:Даже в метро и в маршрутках визуально видно, что народ реально шуганулся от цифр смертности. Еще в начале сентября в поздней киевской маршрутке до 90% могло без масок катить, а в вагоне метро иногда до половины матерых "ЭТОЖЕПРОСТОГРИППНИКОВ" сидело.
Киев по ощущениям сейчас находится где-то на плато заболеваемости


Вы же просто запретили (не жи жанутым) пользоваться общественным транспортом.
Так шо Вы там хотите там увидеть?
там сейчас примерно так: треть напуганных, треть верующих в спасительную маску, ещё треть которых нагнули.
половина народа в той кондиции - что объяви, что для всеобщего блага нужно колокольчик на нос повесить ... а ещё если штраф за отсутствие колокольчика... глядишь и через недельку все будут с колокольчиками в носу

хороша ідея,
дзвіночок дає ультразвук,
ультразвук дезинфікує вірусів...
і як відомо, "церковний звон - бом" цєлєбний,
пора внєдрять в маси,
попи будуть тіко за

забув, тре тільки із сєрєбра, щоб звук був чістий

Мстя ваша страшна )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:32

Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1-7 листопада 2021 року :shock:

Тобто 9% ваксів все ж таки було госпіталізовано :shock:
Це при тому, що на момент щеплено лише 19,62% - 2 дозами, 28,15% - 1 дозою.
https://www.slovoidilo.ua/2021/11/10/no ... -lystopada
Ефективні вакцини, які захищають від госпіталізації та летальності... :roll:
Востаннє редагувалось fler в Сер 10 лис, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:40

  fler написав:Минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 333 людей, з яких 31 277, або 91,1%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи MedData за 1-7 листопада 2021 року :shock:

Тобто 9% ваксів все ж таки було госпіталізовано :shock:
Це при тому, що на момент щеплено лише 19,62% - 2 дозами, 28,15% - 1 дозою.
Ефективні вакцини, які захищають від госпіталізації та летальності... :roll:

да что Вы говорите :shock: сами сочинили? :shock: талант! ))))
ПС: Ваше желание казаться умной меня забавляет не менее веселой математики будивельника )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:02

  yanyura написав:Если бригада была создана кожвендиспансером, это значит, что я обратился в кожвендиспансер, если институтом Амосова, то моя жена обратилась в Институт сердечно-сосудистой хирургии, если институтом Филатова, то моя дочь обратилась в Институт глазных болезней и тканевой терапии, а если создана ГВКГ, то мой сын, не имеющий никакого отношения к армии, обратился в Головний військовий клінічний госпіталь, и всех нас в тех медучреждениях обслужили, сделав соотв. записи в своих документациях?

Кожвендиспансер, Институт сердечно-сосудистой хирургии (институт Амосова), Институт глазных болезней и тканевой терапии (институт Филатова), Головний військовий клінічний госпіталь (ГВКГ) являются лечебными учреждениями.

Однако суть не в том, где и кто обслужил, насколько я понял, вакцинированием, а в том, что вакцинируемый принял участие в эксперименте по исследованию вакцин и не получил за это даже 60 долларов, как это было, например, в Грузии:
https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/gru ... 68688.html

  yanyura написав:С юрсайта БПД (сомневаюсь, что юристы поменяли свое мнение на 180 градусов):
10.07.19
Медична таємниця та відповідальність за її розголошення
Отже, медичною таємницею є:
- факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою;
- стан здоров’я людини;
- діагноз;
- обставини, що передували захворюванню або спровокували його;
- функціональні особливості організму;
- шкідливі звички,
- особливості психіки,
- майновий стан,
- інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких пацієнта.
https://www.legalaid.gov.ua/publikatsiy ... loshennya/
Как видим, свидетельства о вакцинации здесь не указаны

Питання введення у Європі сертифікатів COVID-вакцинації обов’язково стане предметом вивчення у Європейському суді з прав людини.
Таке переконання висловила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час засідання постійного комітету, передає інформаційний ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect».
«Це складне питання, яке включає важливий вимір в області прав людини … Сертифікати вакцинації повинні враховувати вимоги конфіденційності та захисту персональних даних.

https://www.echr.com.ua/chomu-sertifika ... i-yevropi/

В ОАСК оскаржують перевірку сертифікатів вакцинації в громадських місцях:
http://oask.gov.ua/node/5114
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:Вы сравниваете разные страны с разным уровнем медицины.
Для того что-бы сравнить помогает (или как влияет) вакцинация - берите уровень заболеваемости (смертности)в конкретной стране и сравнивайте его с уровнем после того как началась вакцинация в этой конкретной стране



Протекание осенне-зимних волн в привитой Германии :

Зображення


Протекание осенне-зимних волн в непривитой Болгарии:
Зображення

Горшочек!! Не вари!!!
Вас скоро ваши же антиваксы Ами затопчут и замахают ссаными тряпками. Вы как не скажете - всюду выстрел в ногу.
З.Ы. Взято с Минфин, который ссылается на Волдометр.

Прошу заметить, Германия образца начала 2021 (нет прививок) жила в режиме: в магаз за едой с тестом , за нарушение ковидных ограничений - штраф 250 евро.

Сейчас (после прививок) живут в обычной обстановке.

Мало, да?

Привитое в 2021 году Б̶е̶р̶г̶а̶м̶о Италия (кликабельно):

Зображення

Непривитые Румыны:

Зображення

Что ещё вам не понятно?


Непривитые Украину и РФ нести?? Или Яма сказал, что они жирные и бухают, так нет смысла??

Д̶а̶ ̶к̶о̶г̶д̶а̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶в̶ы̶,̶ ̶Ф̶л̶е̶р̶ ̶и̶ ̶к̶о̶ ̶,̶ ̶з̶а̶к̶р̶о̶е̶т̶е̶ ̶с̶в̶о̶и̶ ̶р̶о̶т̶и̶к̶и̶ ̶с̶ ̶э̶т̶о̶й̶ ̶В̶е̶л̶и̶к̶о̶б̶р̶и̶т̶а̶н̶и̶е̶й̶?̶?̶ ̶
̶
Привитая Великобритания (кликабельно, не все влезло) :
Зображення

На сколько невменяемым надо быть, чтобы периодически запрыгивать в топик с одним и тем же "ваша вакцинация никакая не помощь, ничего не помогает и умирают 100500 от побочки". Сколько это будет продолжаться??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 лис, 2021 21:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 21:47

  fler написав:Тобто 9% ваксів все ж таки було госпіталізовано


Там еще покупателей справок нужно отминусовать. В РФ их количество оценили аж в 80% среди госпитализированных, даже тест специальный для их выявления предложили.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:19

Hotab

там же на минфине есть график где всё уже наложено - и каждый может оценить "успехи"

привитая Монголия
Зображення

===

привитая Германия
Зображення


З.Ы. если смотреть на график Италии то там как-бы действительно выходит шо вакцины эффективны. Но обратите внимание в Италии по сути это пятая волна!
может там уже все переболели?
И имейте ввиду и в Болгарии и в Румынии идёт вакцинация. Но заболеваемость не падает.
и ещё раз не корректно сравнивать Италию и допустим Румынию. Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:24

  Hotab написав:На сколько невменяемым надо быть, чтобы периодически запрыгивать в топик с одним и тем же "ваша вакцинация никакая не помощь, ничего не помогает и умирают 100500 от побочки". Сколько это будет продолжаться??


где я такое писал?
З.Ы.
тему побочек я вопше не затрагивал
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:привитая Германия

Что вам непонятно со смертностью в Германии?? У вас там все ещё болеют немцы и вас это беспокоит?? Они, черт возьми,не умирают,как умирали до вакцинации!!! Это вам не видно?? У них"просто грипп!!Все как хотели Будивельныки! А болеют больше, чем в прошлые волны , так они и живут свободнее! Не сидят как мыши дома в ожидании штрафа на 250 евро.

  uaprofi написав:не корректно сравнивать Италию и допустим Румынию

Вы до сих пор не поняли, что я не соавниваю их между собой?? Я вам показал каждого из них до уколов и после. Непривитых разносит Дельта в хлам , привитым она по боку (в контексте смертности) .


  uaprofi написав:Монголия



Хотя сейчас число случаев COVID-19 в Монголии растет. Но, как объясняют эксперты, коронавирус пришел сюда слишком поздно, и страна переживает то, что во всем мире произошло год назад.


https://www.currenttime.tv/a/kak-mongol ... 52665.html

Ну и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное??
Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения.

У нас бунтарей антиваксов населения в 10раз больше ,но смертей ведь далеко не 18 тысяч. Ни официально, ни реально.
И это мы уходим в локдауны,а они из-за бедности сказали "нет у нас денег на это!!! Будет как будет. " И они имеют 0.5 жмура на 1000 населения, а мы 1.7 жмура на 1000. Официально! Реально у нас и населения меньше,чем официально, и жмуров больше,чем официально. Как у них- не знаю.

З.Ы.Догадываюсь,что вы сейчас снова сделаете вид,что ничего не поняли , и будете кричать "но в 2020 году в Монголии ничего не было,а в 2021 (когда появилась вакцина) они стали болеть и умирать.
Повторяю сразу заранее: читайте курсив выше!
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 лис, 2021 01:13, всього редагувалось 1 раз.
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Сер 10 лис, 2021 20:19
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