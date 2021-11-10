Ну и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное?? Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения.
понимаете если вакцина работает - то если ей вакцинировать практически всё население которое до этого фактически не болело то мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности - а в Монголии произошло ровно наоборот. Иначе в чём смысл вакцинации?
В одной стране с февраля 2021 года решили привить всех. Сразу после этого начались небывалые вспышки коронавируса и летальных исходов. До вакцинации в день фиксировали по 30–40 случаев вируса, смертей не было. К концу апреля, то есть после двух месяцев с начала всеобщей вакцинации, выявляли по тысяче случае ежедневно и больше тысячи смертей. За год до начала вакцинации ковидом в Монголии заболело 2500 человек, а за полгода после этого - 240 000, умерли соответственно два человека и 990 человек"
З.Ы. мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))
Когда людей привили и сняли ограничения, они могут болеть. Даже сильнее,чем до вакцинации, но сидя на локдаунах.
uaprofi написав:мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности
Кто вам это пообещал??
uaprofi написав:в Монголии произошло ровно наоборот.
Почему именно в Монголии это произошло? У них генетический код другой?. Открывали мою ссылку?? 2020 сидели на локдауне,положили свою изначально бедную экономику , отправили правительства в отставку и вышли из локдауна. Будут больше болеть?
uaprofi написав:мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))
У вас есть возможность слыть экспертом, и объяснить, почему во всем мире вакцина работает, а в Монголии нет. Или вы не поняли мои графики выше? Или они вам не зашли?