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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4272427342744275

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 01:08

  Hotab написав:Хотя сейчас число случаев COVID-19 в Монголии растет. Но, как объясняют эксперты, коронавирус пришел сюда слишком поздно, и страна переживает то, что во всем мире произошло год назад.


https://www.currenttime.tv/a/kak-mongol ... 52665.html

Ну и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное??
Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения.


понимаете если вакцина работает - то если ей вакцинировать практически всё население которое до этого фактически не болело то мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности - а в Монголии произошло ровно наоборот.
Иначе в чём смысл вакцинации?
В одной стране с февраля 2021 года решили привить всех. Сразу после этого начались небывалые вспышки коронавируса и летальных исходов. До вакцинации в день фиксировали по 30–40 случаев вируса, смертей не было. К концу апреля, то есть после двух месяцев с начала всеобщей вакцинации, выявляли по тысяче случае ежедневно и больше тысячи смертей. За год до начала вакцинации ковидом в Монголии заболело 2500 человек, а за полгода после этого - 240 000, умерли соответственно два человека и 990 человек"


З.Ы.
мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 01:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:понимаете если вакцина работает

Когда людей привили и сняли ограничения, они могут болеть. Даже сильнее,чем до вакцинации, но сидя на локдаунах.
  uaprofi написав:мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности


Кто вам это пообещал??
  uaprofi написав:в Монголии произошло ровно наоборот.

Я вам скажу больше: в Монголии в 2021 году, после вакцинации, от Ковид появились смерти, а вот в 2019 таких смертей не было у них!! Вакцына вбывця!!
Что вам не ясно по ссылке моей выше?? Вы ее открыли??
Очень бедная страна, мало выезжающие люди.
2020 год сидели на локдауне, к себе не пускали вирус, сами не разносили, положили свою изначально бедную экономику (ВБ прогнозирует рост экономики Монголии в 2020 ~ +7 %, в 2021 - +6,5 % ВВП.

По факту в 2020 получили "минус 5%!!)
, отправили правительство в отставку, с ужасом вышли из локдауна (дорого это оказалось , сидеть на локдауне!!!) . Будут они в этом случае больше болеть?

  uaprofi написав:мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))

У вас есть возможность слыть экспертом, и объяснить свое, более верное виденье, почему во всем мире вакцина работает, а в Монголии, по вашему мнению, нет.

З.Ы.Вы тут любите подрассказать "не сравнивайте медицину Италии и Болгарии" и т.д.

Так вот, не знаю, как медицина, но ВВП на душу в Монголии чуток ниже,чем в Украине, но потери людей в Украине в разы выше,чем в Монголии. И особенно, в Монголии ниже потери , чем в разы более богатых Болгарии и Румынии . Но разница в том,что Украина , Болгария и Румыния почти непривитые,а бедная Монголия привитая. Вот и результат в смертности налицо!.


  uaprofi написав:Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране.

Я вам показал прогресс смертности в каждой из стран. Привитых и непривитых.
Если вам не дошло, что в привитых прогресс на убывание смертей, а в непривитых на рост - я никак уже не помогу.

Вам хочется поиграться с "а ведь заболеваемость то в странах растет, хоть и уколотые!", то это снова против вас. Она растет, так как страны открылись и сняли ограничения. Но смерти не растут. И это то,чего ждали от вакцинации.

Ну а упоротые антиваксы , типа Украина , РФ,Болгария и Румыния (с вакцинацией 10-30%) , которые тоже решили, что раз в нормальных странах все позади, давай-ка и мы расслабим булки, как они, те получили мор. Потому что никакого "своего пути" нет. Нормальный верный путь показала старая Европа.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 02:37

Hotab

Вы привились?
два раза?
третий будете?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 02:46

  uaprofi написав:Hotab

Вы привились?
два раза?
третий будете?


С Германией разобрались?
Или надо ещё раз график?
Hotab
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