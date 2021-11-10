Ну и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное?? Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения.
понимаете если вакцина работает - то если ей вакцинировать практически всё население которое до этого фактически не болело то мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности - а в Монголии произошло ровно наоборот. Иначе в чём смысл вакцинации?
В одной стране с февраля 2021 года решили привить всех. Сразу после этого начались небывалые вспышки коронавируса и летальных исходов. До вакцинации в день фиксировали по 30–40 случаев вируса, смертей не было. К концу апреля, то есть после двух месяцев с начала всеобщей вакцинации, выявляли по тысяче случае ежедневно и больше тысячи смертей. За год до начала вакцинации ковидом в Монголии заболело 2500 человек, а за полгода после этого - 240 000, умерли соответственно два человека и 990 человек"
З.Ы. мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))
Когда людей привили и сняли ограничения, они могут болеть. Даже сильнее,чем до вакцинации, но сидя на локдаунах.
uaprofi написав:мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности
Кто вам это пообещал??
uaprofi написав:в Монголии произошло ровно наоборот.
Я вам скажу больше: в Монголии в 2021 году, после вакцинации, от Ковид появились смерти, а вот в 2019 таких смертей не было у них!! Вакцына вбывця!! Что вам не ясно по ссылке моей выше?? Вы ее открыли?? Очень бедная страна, мало выезжающие люди. 2020 год сидели на локдауне, к себе не пускали вирус, сами не разносили, положили свою изначально бедную экономику (ВБ прогнозирует рост экономики Монголии в 2020 ~ +7 %, в 2021 - +6,5 % ВВП.
По факту в 2020 получили "минус 5%!!) , отправили правительство в отставку, с ужасом вышли из локдауна (дорого это оказалось , сидеть на локдауне!!!) . Будут они в этом случае больше болеть?
uaprofi написав:мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))
У вас есть возможность слыть экспертом, и объяснить свое, более верное виденье, почему во всем мире вакцина работает, а в Монголии, по вашему мнению, нет.
З.Ы.Вы тут любите подрассказать "не сравнивайте медицину Италии и Болгарии" и т.д.
Так вот, не знаю, как медицина, но ВВП на душу в Монголии чуток ниже,чем в Украине, но потери людей в Украине в разы выше,чем в Монголии. И особенно, в Монголии ниже потери , чем в разы более богатых Болгарии и Румынии . Но разница в том,что Украина , Болгария и Румыния почти непривитые,а бедная Монголия привитая. Вот и результат в смертности налицо!.
uaprofi написав:Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране.
Я вам показал прогресс смертности в каждой из стран. Привитых и непривитых. Если вам не дошло, что в привитых прогресс на убывание смертей, а в непривитых на рост - я никак уже не помогу.
Вам хочется поиграться с "а ведь заболеваемость то в странах растет, хоть и уколотые!", то это снова против вас. Она растет, так как страны открылись и сняли ограничения. Но смерти не растут. И это то,чего ждали от вакцинации.
Ну а упоротые антиваксы , типа Украина , РФ,Болгария и Румыния (с вакцинацией 10-30%) , которые тоже решили, что раз в нормальных странах все позади, давай-ка и мы расслабим булки, как они, те получили мор. Потому что никакого "своего пути" нет. Нормальный верный путь показала старая Европа.