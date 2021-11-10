Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4272427342744275 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121 Мені вже зробили щеплення 55% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 24 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 121 Додано: Чет 11 лис, 2021 01:08 Hotab написав: Хотя сейчас число случаев COVID-19 в Монголии растет. Но, как объясняют эксперты, коронавирус пришел сюда слишком поздно, и страна переживает то, что во всем мире произошло год назад.





https://www.currenttime.tv/a/kak-mongol ... 52665.html



Ну и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное??

Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения. Хотя сейчас число случаев COVID-19 в Монголии растет. Но, каккоронавирус пришел сюда слишком поздно, и страна переживает то, что во всем мире произошло год назад.... 52665.htmlНу и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное??Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения.



понимаете если вакцина работает - то если ей вакцинировать практически всё население которое до этого фактически не болело то мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности - а в Монголии произошло ровно наоборот.

Иначе в чём смысл вакцинации?

В одной стране с февраля 2021 года решили привить всех. Сразу после этого начались небывалые вспышки коронавируса и летальных исходов. До вакцинации в день фиксировали по 30–40 случаев вируса, смертей не было. К концу апреля, то есть после двух месяцев с начала всеобщей вакцинации, выявляли по тысяче случае ежедневно и больше тысячи смертей. За год до начала вакцинации ковидом в Монголии заболело 2500 человек, а за полгода после этого - 240 000, умерли соответственно два человека и 990 человек"



З.Ы.

мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" ))) понимаете если вакцина работает - то если ей вакцинировать практически всё население которое до этого фактически не болело то мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности - а в Монголии произошло ровно наоборот.Иначе в чём смысл вакцинации?З.Ы.мне всегда "нравилась" фраза "" ))) uaprofi

Повідомлень: 5023 З нами з: 21.04.11 Подякував: 720 раз. Подякували: 507 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 01:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире uaprofi написав: понимаете если вакцина работает понимаете если вакцина работает

Когда людей привили и сняли ограничения, они могут болеть. Даже сильнее,чем до вакцинации, но сидя на локдаунах.

uaprofi написав: мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности



Кто вам это пообещал?? uaprofi написав: в Монголии произошло ровно наоборот. в Монголии произошло ровно наоборот.

Я вам скажу больше: в Монголии в 2021 году, после вакцинации, от Ковид появились смерти, а вот в 2019 таких смертей не было у них!! Вакцына вбывця!!

Что вам не ясно по ссылке моей выше?? Вы ее открыли??

Очень бедная страна, мало выезжающие люди.

2020 год сидели на локдауне, к себе не пускали вирус, сами не разносили, положили свою изначально бедную экономику (ВБ прогнозирует рост экономики Монголии в 2020 ~ +7 %, в 2021 - +6,5 % ВВП.



По факту в 2020 получили "минус 5%!!)

, отправили правительство в отставку, с ужасом вышли из локдауна (дорого это оказалось , сидеть на локдауне!!!) . Будут они в этом случае больше болеть?



uaprofi написав: мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" ))) мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))

У вас есть возможность слыть экспертом, и объяснить свое, более верное виденье, почему во всем мире вакцина работает, а в Монголии, по вашему мнению, нет.



З.Ы.Вы тут любите подрассказать "не сравнивайте медицину Италии и Болгарии" и т.д.



Так вот, не знаю, как медицина, но ВВП на душу в Монголии чуток ниже,чем в Украине, но потери людей в Украине в разы выше,чем в Монголии. И особенно, в Монголии ниже потери , чем в разы более богатых Болгарии и Румынии . Но разница в том,что Украина , Болгария и Румыния почти непривитые,а бедная Монголия привитая. Вот и результат в смертности налицо!.





uaprofi написав: Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране. Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране.

Я вам показал прогресс смертности в каждой из стран. Привитых и непривитых.

Если вам не дошло, что в привитых прогресс на убывание смертей, а в непривитых на рост - я никак уже не помогу.



Вам хочется поиграться с "а ведь заболеваемость то в странах растет, хоть и уколотые!", то это снова против вас. Она растет, так как страны открылись и сняли ограничения. Но смерти не растут. И это то,чего ждали от вакцинации.



Ну а упоротые антиваксы , типа Украина , РФ,Болгария и Румыния (с вакцинацией 10-30%) , которые тоже решили, что раз в нормальных странах все позади, давай-ка и мы расслабим булки, как они, те получили мор. Потому что никакого "своего пути" нет. Нормальный верный путь показала старая Европа. Когда людей привили и сняли ограничения, они могут болеть. Даже сильнее,чем до вакцинации, но сидя на локдаунах.Кто вам это пообещал??Я вам скажу больше: в Монголии в 2021 году, после вакцинации, от Ковид появились смерти, а вот в 2019 таких смертей не было у них!! Вакцына вбывця!!Что вам не ясно по ссылке моей выше?? Вы ее открыли??Очень бедная страна, мало выезжающие люди.2020 год сидели на локдауне, к себе не пускали вирус, сами не разносили, положили свою изначально бедную экономику (ВБ прогнозирует рост экономики Монголии в 2020 ~ +7 %, в 2021 - +6,5 % ВВП.По факту в 2020 получили "минус 5%!!), отправили правительство в отставку, с ужасом вышли из локдауна (дорого это оказалось , сидеть на локдауне!!!) . Будут они в этом случае больше болеть?У вас есть возможность слыть экспертом, и объяснить свое, более верное виденье, почему во всем мире вакцина работает, а в Монголии, по вашему мнению, нет.З.Ы.Вы тут любите подрассказать "не сравнивайте медицину Италии и Болгарии" и т.д.Так вот, не знаю, как медицина, но ВВП на душу в Монголии чуток ниже,чем в Украине, но потери людей в Украине в разы выше,чем в Монголии. И особенно, в Монголии ниже потери , чем. Но разница в том,что Украина , Болгария и Румыния почти непривитые,а бедная Монголия привитая. Вот и результат в смертности налицо!.Я вам показал прогресс смертности в каждой из стран. Привитых и непривитых.Если вам не дошло, что в привитых прогресс на убывание смертей, а в непривитых на рост - я никак уже не помогу.Вам хочется поиграться с "а ведь заболеваемость то в странах растет, хоть и уколотые!", то это снова против вас. Она растет, так как страны открылись и сняли ограничения. Но смерти не растут. И это то,чего ждали от вакцинации.Ну а упоротые антиваксы , типа Украина , РФ,Болгария и Румыния (с вакцинацией 10-30%) , которые тоже решили, что раз в нормальных странах все позади, давай-ка и мы расслабим булки, как они, те получили мор. Потому что никакого "своего пути" нет. Нормальный верный путь показала старая Европа. Hotab

Повідомлень: 5409 З нами з: 15.02.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 02:37 Hotab



Вы привились?

два раза?

третий будете? uaprofi

Повідомлень: 5023 З нами з: 21.04.11 Подякував: 720 раз. Подякували: 507 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 02:46 uaprofi написав: Hotab



Вы привились?

два раза?

третий будете? Вы привились?два раза?третий будете?



С Германией разобрались?

Или надо ещё раз график? С Германией разобрались?Или надо ещё раз график? Hotab

Повідомлень: 5409 З нами з: 15.02.09 Подякував: 274 раз. Подякували: 1487 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 04:03 _hunter написав: pilker написав: ... возможно ли возместить ущерб лицу за негативные последствия вакцинации, если отсутствует обращение в лечебное учреждение ? ... возможно ли возместить ущерб лицу за негативные последствия вакцинации, если отсутствует обращение в лечебное учреждение ?

А где связь? Ущерб "от вакцинации" возьмещает спец-фонд, а не "лечебное учреждение". А где связь? Ущерб "от вакцинации" возьмещает спец-фонд, а не "лечебное учреждение".

может так оно и есть. также возможно шо условием выплаты является вакцинация лечебным учреждением. шо говорит нормативка о допустимости вакцинации только через структуры лечебных учреждений я здесь не услышал. если не признать пункты вакцинации, мобильные бригады структурой лечебного заведения и будут негативные последствия от вакцинации, то будет ли этот момент отягчающим для государства фактором в споре за нанесенный ушерб. может так оно и есть. также возможно шо условием выплаты является вакцинация лечебным учреждением. шо говорит нормативка о допустимости вакцинации только через структуры лечебных учреждений я здесь не услышал. если не признать пункты вакцинации, мобильные бригады структурой лечебного заведения и будут негативные последствия от вакцинации, то будет ли этот момент отягчающим для государства фактором в споре за нанесенный ушерб. pilker Повідомлень: 54 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 22 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4272427342744275 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 783 , 784 , 785

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7847 12613464

ЛОБ Сер 10 лис, 2021 20:19