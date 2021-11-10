Ну и .... А вы там в Монголии увидели что-то ужасное?? Не знаю, сколько у них лишних смертей (надо рыть их стату), но официально ковидных 1.8 тыс на 3.3 ляма населения.
понимаете если вакцина работает - то если ей вакцинировать практически всё население которое до этого фактически не болело то мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности - а в Монголии произошло ровно наоборот. Иначе в чём смысл вакцинации?
В одной стране с февраля 2021 года решили привить всех. Сразу после этого начались небывалые вспышки коронавируса и летальных исходов. До вакцинации в день фиксировали по 30–40 случаев вируса, смертей не было. К концу апреля, то есть после двух месяцев с начала всеобщей вакцинации, выявляли по тысяче случае ежедневно и больше тысячи смертей. За год до начала вакцинации ковидом в Монголии заболело 2500 человек, а за полгода после этого - 240 000, умерли соответственно два человека и 990 человек"
З.Ы. мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))
Когда людей привили и сняли ограничения, они могут болеть. Даже сильнее,чем до вакцинации, но сидя на локдаунах.
uaprofi написав:мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности
Кто вам это пообещал??
uaprofi написав:в Монголии произошло ровно наоборот.
Я вам скажу больше: в Монголии в 2021 году, после вакцинации, от Ковид появились смерти, а вот в 2019 таких смертей не было у них!! Вакцына вбывця!! Что вам не ясно по ссылке моей выше?? Вы ее открыли?? Очень бедная страна, мало выезжающие люди. 2020 год сидели на локдауне, к себе не пускали вирус, сами не разносили, положили свою изначально бедную экономику (ВБ прогнозирует рост экономики Монголии в 2020 ~ +7 %, в 2021 - +6,5 % ВВП.
По факту в 2020 получили "минус 5%!!) , отправили правительство в отставку, с ужасом вышли из локдауна (дорого это оказалось , сидеть на локдауне!!!) . Будут они в этом случае больше болеть?
uaprofi написав:мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))
У вас есть возможность слыть экспертом, и объяснить свое, более верное виденье, почему во всем мире вакцина работает, а в Монголии, по вашему мнению, нет.
З.Ы.Вы тут любите подрассказать "не сравнивайте медицину Италии и Болгарии" и т.д.
Так вот, не знаю, как медицина, но ВВП на душу в Монголии чуток ниже,чем в Украине, но потери людей в Украине в разы выше,чем в Монголии. И особенно, в Монголии ниже потери , чем в разы более богатых Болгарии и Румынии . Но разница в том,что Украина , Болгария и Румыния почти непривитые,а бедная Монголия привитая. Вот и результат в смертности налицо!.
uaprofi написав:Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране.
Я вам показал прогресс смертности в каждой из стран. Привитых и непривитых. Если вам не дошло, что в привитых прогресс на убывание смертей, а в непривитых на рост - я никак уже не помогу.
Вам хочется поиграться с "а ведь заболеваемость то в странах растет, хоть и уколотые!", то это снова против вас. Она растет, так как страны открылись и сняли ограничения. Но смерти не растут. И это то,чего ждали от вакцинации.
Ну а упоротые антиваксы , типа Украина , РФ,Болгария и Румыния (с вакцинацией 10-30%) , которые тоже решили, что раз в нормальных странах все позади, давай-ка и мы расслабим булки, как они, те получили мор. Потому что никакого "своего пути" нет. Нормальный верный путь показала старая Европа.
pilker написав:... возможно ли возместить ущерб лицу за негативные последствия вакцинации, если отсутствует обращение в лечебное учреждение ?
А где связь? Ущерб "от вакцинации" возьмещает спец-фонд, а не "лечебное учреждение".
может так оно и есть. также возможно шо условием выплаты является вакцинация лечебным учреждением. шо говорит нормативка о допустимости вакцинации только через структуры лечебных учреждений я здесь не услышал. если не признать пункты вакцинации, мобильные бригады структурой лечебного заведения и будут негативные последствия от вакцинации, то будет ли этот момент отягчающим для государства фактором в споре за нанесенный ушерб.
_Mykola_ написав:Еще один пошел, купившим приготовится. Особенно отгребут те кто ездил отдыхать через турагенства, т.к. уже доказывать использование подделкой проще-простого.
"У Дніпрі затримали лікаря, який, за даними слідства, заробляв до 75 000 грн на день на підроблених COVID-cертифікатах. Про це повідомляють пресцентри Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ."
699/ 652 Летим в 50! Вспомнились ещё одни сенсационные открытия вирусолога строительной специальности: "В Україні низька ковідна смертність є і буде, бо ковід найбільше косить чоловіків, а у нас чоловіків в похилому віці на багато менше ніж жінок". І тут знову питання, у нас відросли чоловіки, що з'явилась їжа для Ковіда, чи він перестав заглядати в ширінку, перш ніж забирати на той світ. В будь-якому разі, спостереження можливо і цікаве, але практичної користі в черговий раз воно не має.
change_pm написав:тим, хто дійсно робив вакцинацію у цього дохтура - як воно докажуть, що таки вкололись?
Ни те, кто действительно кололся, ни те, кто нет, не напрягаются. Ничего доказать невозможно, если только дохтор сам не назовет тех, кто купил бумагу. Но! 1. Зачем ему увеличивать количество эпизодов 2. Кто и как докажет, что дохтор не оговаривает людей. Они то признаваться в покупке не будут.
Так что ответит он скорее всего только по тому эпизоду, на котором его поймали.
З.Ы. Прокуратурам и СБУ тоже надо показныкы. Будут на живца ловить алчных докторов. И правильно, не жалко.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 лис, 2021 09:51, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:тим, хто дійсно робив вакцинацію у цього дохтура - як воно докажуть, що таки вкололись?
Ни те, кто действительно кололся, ни те, кто нет, не напрягаются. Ничего доказать невозможно, если только дохтор сам не назовет тех, кто купил бумагу. Но! 1. Зачем ему увеличивать количество эпизодов 2. Кто и как докажет, что дохтор не оговаривает людей. Они то признаваться в покупке не будут.
Так что ответит он скорее всего только по тому эпизоду, на котором его поймали.
safonovstanislav написав: Те, кто делал в первых рядах, уже скоро пойдут на ревакцинацию
Те 36 тысяч первых зарытых в прошлом году ковидников как раз в эти дни отмечают годовщину. Остальные по разному: весенние - полгода, осенние - 9 и 40 дней. Главное не колоться, "праздники" будут чаще, чем раз в полгода у ваксов .