Додано: Чет 11 лис, 2021 01:18

uaprofi написав: понимаете если вакцина работает понимаете если вакцина работает

uaprofi написав: мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности мы должны достичь как минимум около нулевых показателей как по новым случаям так и смертности

uaprofi написав: в Монголии произошло ровно наоборот. в Монголии произошло ровно наоборот.

uaprofi написав: мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" ))) мне всегда "нравилась" фраза "объясняют эксперты" )))

uaprofi написав: Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране. Нужно брать прогресс в каждой конкретной стране.

Когда людей привили и сняли ограничения, они могут болеть. Даже сильнее,чем до вакцинации, но сидя на локдаунах.Кто вам это пообещал??Я вам скажу больше: в Монголии в 2021 году, после вакцинации, от Ковид появились смерти, а вот в 2019 таких смертей не было у них!! Вакцына вбывця!!Что вам не ясно по ссылке моей выше?? Вы ее открыли??Очень бедная страна, мало выезжающие люди.2020 год сидели на локдауне, к себе не пускали вирус, сами не разносили, положили свою изначально бедную экономику (ВБ прогнозирует рост экономики Монголии в 2020 ~ +7 %, в 2021 - +6,5 % ВВП.По факту в 2020 получили "минус 5%!!), отправили правительство в отставку, с ужасом вышли из локдауна (дорого это оказалось , сидеть на локдауне!!!) . Будут они в этом случае больше болеть?У вас есть возможность слыть экспертом, и объяснить свое, более верное виденье, почему во всем мире вакцина работает, а в Монголии, по вашему мнению, нет.З.Ы.Вы тут любите подрассказать "не сравнивайте медицину Италии и Болгарии" и т.д.Так вот, не знаю, как медицина, но ВВП на душу в Монголии чуток ниже,чем в Украине, но потери людей в Украине в разы выше,чем в Монголии. И особенно, в Монголии ниже потери , чем. Но разница в том,что Украина , Болгария и Румыния почти непривитые,а бедная Монголия привитая. Вот и результат в смертности налицо!.Я вам показал прогресс смертности в каждой из стран. Привитых и непривитых.Если вам не дошло, что в привитых прогресс на убывание смертей, а в непривитых на рост - я никак уже не помогу.Вам хочется поиграться с "а ведь заболеваемость то в странах растет, хоть и уколотые!", то это снова против вас. Она растет, так как страны открылись и сняли ограничения. Но смерти не растут. И это то,чего ждали от вакцинации.Ну а упоротые антиваксы , типа Украина , РФ,Болгария и Румыния (с вакцинацией 10-30%) , которые тоже решили, что раз в нормальных странах все позади, давай-ка и мы расслабим булки, как они, те получили мор. Потому что никакого "своего пути" нет. Нормальный верный путь показала старая Европа.