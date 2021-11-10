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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:А який сенс купляти довідку про вакцинацію для відпочинку? Здав тест і погнав відпочивати, нє? Все рівно багато країн вимагали вакцинацію + тест.

Наприклад, щоб вїхати в Туреччину - або бути вакцинованим, або тест. Тест коштує біля 1000 грн. Результати не на 100% теста можуть бути вірні. Ковідному може показати що здоровий, здоровому - що ковідний - і вся поїздка накриється мідним тазом.
Тому вигідно безкоштовно вакцинуватись і не ризикувати з платними тестами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:08

Хроника приближения к 50.

Прошу прощения, вчера пропустил. А вчера был рекорд по 7-дневной среднесуточной - 680.
За вчера 652 смерти.
За последние 7 дней 4711 смертей, т.е. среднесуточное 673 смерти (на вчера 4759 и 680).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" 680.

Число активных случаев продолжает расти - сегодня уже 507 924 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 502 725). Тоже обновили рекорд. Активные случаи будут расти и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших.
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 9 ноября - 38 058 новых случаев заражения и 1239 новых случаев смерти. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. Цифру по смертям от 9 ноября 1211 смертей превысили.
Вчерашних цифр пока нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:19

  ЛАД написав:На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда?
Reader
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:24

  Reader написав:
  ЛАД написав:На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда?

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:48

. за (весеннюю) волну 25.543 смерти

Если принять, что сейчас средина текущей волны и предположить, что волна будет симметричной, то

  ЛАД написав:С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.


будет 20+20 тысяч. Красиво. Точно летом было "все позади". :lol:
Hotab
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