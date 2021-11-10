Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4273427442754276 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121 Мені вже зробили щеплення 55% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 24 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 121 Додано: Чет 11 лис, 2021 09:03 Re: Эпидемия коронавируса в мире change_pm написав: А який сенс купляти довідку про вакцинацію для відпочинку? Здав тест і погнав відпочивати, нє? Все рівно багато країн вимагали вакцинацію + тест. А який сенс купляти довідку про вакцинацію для відпочинку? Здав тест і погнав відпочивати, нє? Все рівно багато країн вимагали вакцинацію + тест.

Наприклад, щоб вїхати в Туреччину - або бути вакцинованим, або тест. Тест коштує біля 1000 грн. Результати не на 100% теста можуть бути вірні. Ковідному може показати що здоровий, здоровому - що ковідний - і вся поїздка накриється мідним тазом.

Тому вигідно безкоштовно вакцинуватись і не ризикувати з платними тестами. Наприклад, щоб вїхати в Туреччину - або бути вакцинованим, або тест. Тест коштує біля 1000 грн. Результати не на 100% теста можуть бути вірні. Ковідному може показати що здоровий, здоровому - що ковідний - і вся поїздка накриється мідним тазом.Тому вигідно безкоштовно вакцинуватись і не ризикувати з платними тестами. BIGor

Повідомлень: 5406 З нами з: 19.09.10 Подякував: 914 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 09:08 Хроника приближения к 50.



Прошу прощения, вчера пропустил. А вчера был рекорд по 7-дневной среднесуточной - 680.

За вчера 652 смерти.

За последние 7 дней 4711 смертей, т.е. среднесуточное 673 смерти (на вчера 4759 и 680).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" 680.



Число активных случаев продолжает расти - сегодня уже 507 924 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 502 725). Тоже обновили рекорд. Активные случаи будут расти и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших.

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 9 ноября - 38 058 новых случаев заражения и 1239 новых случаев смерти. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. Цифру по смертям от 9 ноября 1211 смертей превысили.

Вчерашних цифр пока нет. ЛАД 2 Повідомлень: 20470 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4553 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 09:19 ЛАД написав: На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда? Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда? Reader Повідомлень: 24 З нами з: 10.09.20 Подякував: 80 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 09:24 Reader написав: ЛАД написав: На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда? Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда?

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.

17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти. ЛАД 2 Повідомлень: 20470 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4936 раз. Подякували: 4553 раз. Профіль 2 2 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 09:48 . за (весеннюю) волну 25.543 смерти



Если принять, что сейчас средина текущей волны и предположить, что волна будет симметричной, то



ЛАД написав: С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.



будет 20+20 тысяч. Красиво. Точно летом было "все позади".

Ну а если это никакая не средина и никакой не спад, а сценарий"как в РФ" , то это пИчаль. Если принять, что сейчас средина текущей волны и предположить, что волна будет симметричной, тобудет 20+20 тысяч. Красиво. Точно летом было "все позади".Ну а если это никакая не средина и никакой не спад, а сценарий"как в РФ" , то это пИчаль. Hotab

Повідомлень: 5413 З нами з: 15.02.09 Подякував: 275 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4273427442754276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7849 12633203

ЛОБ Чет 11 лис, 2021 10:59