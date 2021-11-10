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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
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Не можу за станом здоров'я
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20%
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7%
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Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:08

Хроника приближения к 50.

Прошу прощения, вчера пропустил. А вчера был рекорд по 7-дневной среднесуточной - 680.
За вчера 652 смерти.
За последние 7 дней 4711 смертей, т.е. среднесуточное 673 смерти (на вчера 4759 и 680).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" 680.

Число активных случаев продолжает расти - сегодня уже 507 924 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 502 725). Тоже обновили рекорд. Активные случаи будут расти и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших.
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 9 ноября - 38 058 новых случаев заражения и 1239 новых случаев смерти. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. Цифру по смертям от 9 ноября 1211 смертей превысили.
Вчерашних цифр пока нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:19

  ЛАД написав:На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда?
Reader
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:24

  Reader написав:
  ЛАД написав:На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.

Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда?

Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 09:48

. за (весеннюю) волну 25.543 смерти

Если принять, что сейчас средина текущей волны и предположить, что волна будет симметричной, то

  ЛАД написав:С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.


будет 20+20 тысяч. Красиво. Точно летом было "все позади". :lol:
Ну а если это никакая не средина и никакой не спад, а сценарий"как в РФ" , то это пИчаль.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Яма, вы давно проходили специалистов по психиатрии?

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

получал недавно бумажку что не стою на учете когда продлевал разрешение на огнестрел. Это считается ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:48

  wild.tomcat написав:
  yama написав:
  wild.tomcat написав:а як вам таке, що деяких людей допускають до управління транспортними засобами виключно в окулярах, навіть фотографуватися на посвідчення зобов'язують в них. хоча по життю людина цілком може обходитися без них. це ж напевно порушення всіляких можливих і неможливих конституцій, законів і прав людини, її ж бо, людину, примушують публічно визнавати і демонструвати свої вади, а конкретніше, вади зору? де ваші протести з цього приводу?

відколи ? може від вчора ? щось таке в новинах було.


ні, не від учора, від позавчора :D так було ще від совдепії. але ж звісно, прикинутися, як би то коректніше написати, простачком :mrgreen: , простіше ніж сказати щось у відповідь по суті.

у мене права з "нульових " з 200Х року , у мене окуляри на той момент були, жодних поправок\приміток нігде нема , права пластикові на фото без окулярів , нігде нічого не фальсифікував - медогляд проходив чесно.
Тому мене і дивує ця примітка , бо читав щось в новинах буквально кілька днів тому .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Это считается ?

Нет. Я такую бумажку тоже часто беру для работы, там не осматривают.
Я,конечно, не спец психиатрии, только лишь немного психологии, но у вас найдут как минимум акцентуацию "ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП".
"Все всюду врут", "Все хотят нам навредить","Все за нами следят".
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:07

  Hotab написав:
  yama написав:Это считается ?

Нет. Я такую бумажку тоже часто беру для работы, там не осматривают.
Я,конечно, не спец психиатрии, только лишь немного психологии, но у вас найдут как минимум акцентуацию "ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП".
"Все всюду врут", "Все хотят нам навредить","Все за нами следят".

Очень интересно, к какому типу относятся нагнетания ковид-истериков, типа: "смертей будет в два-три-пять раз больше, чем нам говорят", "выявленных не 20000/сутки, а 50000, инфа из лабораторий", "медсистема ляжет", "вакцина - наше все" и т.д. и т.п. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:10

  fler написав:
  Hotab написав:
  yama написав:Это считается ?

Нет. Я такую бумажку тоже часто беру для работы, там не осматривают.
Я,конечно, не спец психиатрии, только лишь немного психологии, но у вас найдут как минимум акцентуацию "ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП".
"Все всюду врут", "Все хотят нам навредить","Все за нами следят".

Очень интересно, к какому типу относятся нагнетания ковид-истериков, типа: "смертей будет в два-три-пять раз больше, чем нам говорят", "выявленных не 20000/сутки, а 50000, инфа из лабораторий", "медсистема ляжет", "вакцина - наше все" и т.д. и т.п. :roll:

Практика говорит что медсистема уже лежит ;) но новые туфли важнее )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:21

Я тут недавно шото слышала про Британию, кому-то вроде графиков не хватает.. :wink:
Мы помним, что они недавно начали колоть бустер по 300000+ уколов в день.
График смертности почему-то показывает ее рост в последнее время, 250-290 чел/сутки. Это, наверное, мрут антиваксы-мигранты из РФ и др. непривитых стран. :mrgreen:

Зображення

На графике новых заболевших - стабильность, 38-44тыс./сутки, почетное первое место :D

Зображення

И традиционно от БиБиСи за сутки на 9 ноября:
Зображення
fler
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Чет 11 лис, 2021 12:09
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