Прошу прощения, вчера пропустил. А вчера был рекорд по 7-дневной среднесуточной - 680. За вчера 652 смерти. За последние 7 дней 4711 смертей, т.е. среднесуточное 673 смерти (на вчера 4759 и 680).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" 680.
Число активных случаев продолжает расти - сегодня уже 507 924 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 502 725). Тоже обновили рекорд. Активные случаи будут расти и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 9 ноября - 38 058 новых случаев заражения и 1239 новых случаев смерти. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. Цифру по смертям от 9 ноября 1211 смертей превысили. Вчерашних цифр пока нет.
ЛАД написав:На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 20743 смерти.
Лад, подскажите, пожалуйста, а какая цифра рекорда?
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225. 17 февраля у нас было 24689 смертей, 28 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Hotab написав:Яма, вы давно проходили специалистов по психиатрии?
Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
получал недавно бумажку что не стою на учете когда продлевал разрешение на огнестрел. Это считается ?
wild.tomcat написав:а як вам таке, що деяких людей допускають до управління транспортними засобами виключно в окулярах, навіть фотографуватися на посвідчення зобов'язують в них. хоча по життю людина цілком може обходитися без них. це ж напевно порушення всіляких можливих і неможливих конституцій, законів і прав людини, її ж бо, людину, примушують публічно визнавати і демонструвати свої вади, а конкретніше, вади зору? де ваші протести з цього приводу?
відколи ? може від вчора ? щось таке в новинах було.
ні, не від учора, від позавчора так було ще від совдепії. але ж звісно, прикинутися, як би то коректніше написати, простачком , простіше ніж сказати щось у відповідь по суті.
у мене права з "нульових " з 200Х року , у мене окуляри на той момент були, жодних поправок\приміток нігде нема , права пластикові на фото без окулярів , нігде нічого не фальсифікував - медогляд проходив чесно. Тому мене і дивує ця примітка , бо читав щось в новинах буквально кілька днів тому .
Нет. Я такую бумажку тоже часто беру для работы, там не осматривают. Я,конечно, не спец психиатрии, только лишь немного психологии, но у вас найдут как минимум акцентуацию "ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП". "Все всюду врут", "Все хотят нам навредить","Все за нами следят".
Нет. Я такую бумажку тоже часто беру для работы, там не осматривают. Я,конечно, не спец психиатрии, только лишь немного психологии, но у вас найдут как минимум акцентуацию "ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП". "Все всюду врут", "Все хотят нам навредить","Все за нами следят".
Очень интересно, к какому типу относятся нагнетания ковид-истериков, типа: "смертей будет в два-три-пять раз больше, чем нам говорят", "выявленных не 20000/сутки, а 50000, инфа из лабораторий", "медсистема ляжет", "вакцина - наше все" и т.д. и т.п.
Нет. Я такую бумажку тоже часто беру для работы, там не осматривают. Я,конечно, не спец психиатрии, только лишь немного психологии, но у вас найдут как минимум акцентуацию "ПСИХАСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП". "Все всюду врут", "Все хотят нам навредить","Все за нами следят".
Очень интересно, к какому типу относятся нагнетания ковид-истериков, типа: "смертей будет в два-три-пять раз больше, чем нам говорят", "выявленных не 20000/сутки, а 50000, инфа из лабораторий", "медсистема ляжет", "вакцина - наше все" и т.д. и т.п.
Практика говорит что медсистема уже лежит но новые туфли важнее )))
Я тут недавно шото слышала про Британию, кому-то вроде графиков не хватает.. Мы помним, что они недавно начали колоть бустер по 300000+ уколов в день. График смертности почему-то показывает ее рост в последнее время, 250-290 чел/сутки. Это, наверное, мрут антиваксы-мигранты из РФ и др. непривитых стран.
На графике новых заболевших - стабильность, 38-44тыс./сутки, почетное первое место