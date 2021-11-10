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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 лис, 2021 12:21
ЛАД написав:
Активные случаи будут расти
и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших.
Не будут . Пришло указание делать меньше ПЦР тестов , проще говоря как тут кто-то писал " вы попейте дома таблеточки и если вам не станет за недельку лучше тогда отправим на ПЦР " и такую же формулировку я слышал от своего один раз привитого коллеги который сейчас болеет дома .
Ну и по радио в новостях вчера объявили что мы уже на плато
Делаю вывод что принято политическое решение - покончить с этим всем
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yama
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Додано: Чет 11 лис, 2021 12:23
yama написав:
у мене права з "нульових " з 200Х року , у мене окуляри на той момент були, жодних поправок\приміток нігде нема , права пластикові на фото без окулярів , нігде нічого не фальсифікував - медогляд проходив чесно.
Тому мене і дивує ця примітка , бо читав щось в новинах буквально кілька днів тому .
Якщо в правах немає відмітки про окуляри чи контактні лінзи, то можна їздити як без і так і в них. Якщо є, то тільки в окулярах чи контактних лінзах.
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lapay
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Додано: Чет 11 лис, 2021 12:26
fler не надо делать фото экрана компютера\ноутбука, не видно же ничего ,
лучше скриншот или ссылку , блин глаза болят на это смотреть.
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yama
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Додано: Чет 11 лис, 2021 12:34
yama написав:fler
не надо делать фото экрана компютера\ноутбука, не видно же ничего ,
лучше скриншот или ссылку , блин глаза болят на это смотреть.
Поддерживаю. Невозможно прочитать названия месяцев на графиках, приходится угадывать.
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yanyura
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Чет 11 лис, 2021 12:09
ЛОБ
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