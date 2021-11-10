RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4269427042714272

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Активные случаи будут расти и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших.
Не будут . Пришло указание делать меньше ПЦР тестов , проще говоря как тут кто-то писал " вы попейте дома таблеточки и если вам не станет за недельку лучше тогда отправим на ПЦР " и такую же формулировку я слышал от своего один раз привитого коллеги который сейчас болеет дома .
Ну и по радио в новостях вчера объявили что мы уже на плато
Делаю вывод что принято политическое решение - покончить с этим всем
yama
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8053 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:у мене права з "нульових " з 200Х року , у мене окуляри на той момент були, жодних поправок\приміток нігде нема , права пластикові на фото без окулярів , нігде нічого не фальсифікував - медогляд проходив чесно.
Тому мене і дивує ця примітка , бо читав щось в новинах буквально кілька днів тому .

Якщо в правах немає відмітки про окуляри чи контактні лінзи, то можна їздити як без і так і в них. Якщо є, то тільки в окулярах чи контактних лінзах.
lapay
 
Повідомлень: 12310
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:26

fler не надо делать фото экрана компютера\ноутбука, не видно же ничего ,
лучше скриншот или ссылку , блин глаза болят на это смотреть.
yama
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8053 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:34

  yama написав:fler не надо делать фото экрана компютера\ноутбука, не видно же ничего ,
лучше скриншот или ссылку , блин глаза болят на это смотреть.

Поддерживаю. Невозможно прочитать названия месяцев на графиках, приходится угадывать.
yanyura
 
Повідомлень: 6301
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1965 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 4269427042714272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Модератор і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7850 12637469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 12:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.