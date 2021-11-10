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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4270427142724273>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Активные случаи будут расти и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших.
Не будут . Пришло указание делать меньше ПЦР тестов , проще говоря как тут кто-то писал " вы попейте дома таблеточки и если вам не станет за недельку лучше тогда отправим на ПЦР " и такую же формулировку я слышал от своего один раз привитого коллеги который сейчас болеет дома .
Ну и по радио в новостях вчера объявили что мы уже на плато
Делаю вывод что принято политическое решение - покончить с этим всем
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:у мене права з "нульових " з 200Х року , у мене окуляри на той момент були, жодних поправок\приміток нігде нема , права пластикові на фото без окулярів , нігде нічого не фальсифікував - медогляд проходив чесно.
Тому мене і дивує ця примітка , бо читав щось в новинах буквально кілька днів тому .

Якщо в правах немає відмітки про окуляри чи контактні лінзи, то можна їздити як без і так і в них. Якщо є, то тільки в окулярах чи контактних лінзах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:26

fler не надо делать фото экрана компютера\ноутбука, не видно же ничего ,
лучше скриншот или ссылку , блин глаза болят на это смотреть.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 12:34

  yama написав:fler не надо делать фото экрана компютера\ноутбука, не видно же ничего ,
лучше скриншот или ссылку , блин глаза болят на это смотреть.

Поддерживаю. Невозможно прочитать названия месяцев на графиках, приходится угадывать.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:08

Igneus

Что-то ЕСПЧ само себе противоречит.
В начале статьи
Таким чином, поточна ситуація з вірусом SARS-CoV-2, в цілому, підходить під Ситуацію № 1, що вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно, з метою забезпечення громадського блага, поширення епідемії та запобігання хворобам і смерті багатьох тисяч громадян.
...
Другим критерієм, важливим для відступу від права на відмову від вакцинації, буде очевидність суспільного блага через обмеження прав, а саме те, що такі обмеження очевидним чином допоможуть вирішити, ту проблему, з якою зіткнувся держава і суспільство, тобто, в нашому випадку, зупинити пандемію, або значним чином знизити її наслідки.
...
Друга прискорена (пандемічна) схема розробки передбачає всі ті ж 3 фази тестування. Відмінністю прискореної схеми є лише те, що масове виробництво нової вакцини починається вже на етапі проведення клінічних випробувань I-III фаз, а не після того, як було отримано дозвіл на використання вакцини. Такий спосіб дозволяє виграти час – до моменту, коли надійде дозвіл на використання, країна вже має великий запас доз вакцини, що дозволяє в короткі терміни швидко імунізувати, перш за все, людей, що знаходяться під високим ризиком інфікування (медичні працівники, люди з хронічними захворюваннями, літні люди і так далі).


В конце
Якщо ж, незважаючи на всі обставини, ви вирішили не робити щеплення – то це ваш вибір і держава, чиновники і роботодавці повинні його поважати. Така відмова не повинна стати причиною дискримінації і не може бути підставою для покарання вас в тій чи іншій формі.

https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/

Т.ч. каждый может прочитать (и соотв. утверждать) то, что ему выгодно - принудительная вакцинация от Ковид разрешена или принудительная вакцинация от Ковид запрещена.

По Грузии. Читаем в том же от ЕСПЧ:
Держава повинна всіляко підтримувати цих людей, перш за все шляхом забезпечення пильним медичним контролем, а також наданням будь-яких соціальних привілеїв і можливо матеріальною підтримкою (але такі привілеї та бонуси не повинні бути настільки великими і значущими, щоб стати підкупом і спонукати (примусити) людини спочатку не бажає вакцинуватися, і що знаходиться в скрутному становищі, зробити собі щеплення тільки заради цих бонусів).



Сертифікати вакцинації повинні враховувати вимоги конфіденційності та захисту персональних даних.

Через 16 лет наконец-то увидели, что
Международные медико-санитарные
правила (2005 г.)

(Женева, 23 мая 2005 года)
...
Приложение 6
...
2. Лица, подвергающиеся вакцинации или другим видам
профилактики в соответствии с настоящими Правилами, получают
международное свидетельство о вакцинации или профилактике
(именуемое далее "свидетельством"), образец которого приведен в
настоящем Приложении. Отступления от образца свидетельства,
который приводится в настоящем Приложении, не допускаются.

3. Свидетельства, выданные в соответствии с настоящим
Приложением, действительны только в том случае, если применяемая
вакцина или средство профилактики утверждены ВОЗ.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_007#Text

нарушают права человека
:lol:

обов’язково стане предметом вивчення

https://www.echr.com.ua/chomu-sertifika ... i-yevropi/
зареєстровано позов щодо оскарження

http://oask.gov.ua/node/5114

С каких пор возможное будущее решение суда стало действующим и обязательным к применению?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

кто что знает о препарате
https://www.vidal.ru/drugs/bonafton__42896
Бонафтон ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:21

fler

А вы не обратили внимания, что на выложенных вами графиках, пики летом заболеваний и смертей практически совпадают, а осенью резко отличаются и не проанализировали причину этого?

Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:21

  yama написав:кто что знает о препарате
https://www.vidal.ru/drugs/bonafton__42896
Бонафтон ?

Чем дальше тем меньше мы знаем о великих открытиях, а пользуем никому неинтересные препараты из Израиля, США, Германии. Попробуйте, расскажите про Вау эффект )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:27

  IgA написав:
  fler написав:Тобто 9% ваксів все ж таки було госпіталізовано


Там еще покупателей справок нужно отминусовать. В РФ их количество оценили аж в 80% среди госпитализированных, даже тест специальный для их выявления предложили.


Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+. Вы полагаете, что из этих пенсов 80% могли купить себе справки, средняя цена которых 2000 грн? :shock: На кой оно им надо? Сколько из них работают?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:35

  yanyura написав:fler

А вы не обратили внимания, что на выложенных вами графиках, пики летом заболеваний и смертей практически совпадают, а осенью резко отличаются и не проанализировали причину этого?


Даже не сомневайтесь :wink:

  yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.


Вы, простите, кто по профессии? :roll:
fler
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