ЛАД написав:Активные случаи будут расти и дальше - число новых случаев пока что заметно превышает количество выздоровевших.
Не будут . Пришло указание делать меньше ПЦР тестов , проще говоря как тут кто-то писал " вы попейте дома таблеточки и если вам не станет за недельку лучше тогда отправим на ПЦР " и такую же формулировку я слышал от своего один раз привитого коллеги который сейчас болеет дома . Ну и по радио в новостях вчера объявили что мы уже на плато Делаю вывод что принято политическое решение - покончить с этим всем
yama написав:у мене права з "нульових " з 200Х року , у мене окуляри на той момент були, жодних поправок\приміток нігде нема , права пластикові на фото без окулярів , нігде нічого не фальсифікував - медогляд проходив чесно. Тому мене і дивує ця примітка , бо читав щось в новинах буквально кілька днів тому .
Якщо в правах немає відмітки про окуляри чи контактні лінзи, то можна їздити як без і так і в них. Якщо є, то тільки в окулярах чи контактних лінзах.
Что-то ЕСПЧ само себе противоречит. В начале статьи
Таким чином, поточна ситуація з вірусом SARS-CoV-2, в цілому, підходить під Ситуацію № 1, що вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно, з метою забезпечення громадського блага, поширення епідемії та запобігання хворобам і смерті багатьох тисяч громадян. ... Другим критерієм, важливим для відступу від права на відмову від вакцинації, буде очевидність суспільного блага через обмеження прав, а саме те, що такі обмеження очевидним чином допоможуть вирішити, ту проблему, з якою зіткнувся держава і суспільство, тобто, в нашому випадку, зупинити пандемію, або значним чином знизити її наслідки. ... Друга прискорена (пандемічна) схема розробки передбачає всі ті ж 3 фази тестування. Відмінністю прискореної схеми є лише те, що масове виробництво нової вакцини починається вже на етапі проведення клінічних випробувань I-III фаз, а не після того, як було отримано дозвіл на використання вакцини. Такий спосіб дозволяє виграти час – до моменту, коли надійде дозвіл на використання, країна вже має великий запас доз вакцини, що дозволяє в короткі терміни швидко імунізувати, перш за все, людей, що знаходяться під високим ризиком інфікування (медичні працівники, люди з хронічними захворюваннями, літні люди і так далі).
В конце
Якщо ж, незважаючи на всі обставини, ви вирішили не робити щеплення – то це ваш вибір і держава, чиновники і роботодавці повинні його поважати. Така відмова не повинна стати причиною дискримінації і не може бути підставою для покарання вас в тій чи іншій формі.
Т.ч. каждый может прочитать (и соотв. утверждать) то, что ему выгодно - принудительная вакцинация от Ковид разрешена или принудительная вакцинация от Ковид запрещена.
По Грузии. Читаем в том же от ЕСПЧ:
Держава повинна всіляко підтримувати цих людей, перш за все шляхом забезпечення пильним медичним контролем, а також наданням будь-яких соціальних привілеїв і можливо матеріальною підтримкою (але такі привілеї та бонуси не повинні бути настільки великими і значущими, щоб стати підкупом і спонукати (примусити) людини спочатку не бажає вакцинуватися, і що знаходиться в скрутному становищі, зробити собі щеплення тільки заради цих бонусів).
Сертифікати вакцинації повинні враховувати вимоги конфіденційності та захисту персональних даних.
Через 16 лет наконец-то увидели, что
Международные медико-санитарные правила (2005 г.)
(Женева, 23 мая 2005 года) ... Приложение 6 ... 2. Лица, подвергающиеся вакцинации или другим видам профилактики в соответствии с настоящими Правилами, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике (именуемое далее "свидетельством"), образец которого приведен в настоящем Приложении. Отступления от образца свидетельства, который приводится в настоящем Приложении, не допускаются.
3. Свидетельства, выданные в соответствии с настоящим Приложением, действительны только в том случае, если применяемая вакцина или средство профилактики утверждены ВОЗ. ...
А вы не обратили внимания, что на выложенных вами графиках, пики летом заболеваний и смертей практически совпадают, а осенью резко отличаются и не проанализировали причину этого?
Даже не сомневайтесь
yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.