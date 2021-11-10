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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4270427142724273

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:43

  fler написав:
  yanyura написав:fler

А вы не обратили внимания, что на выложенных вами графиках, пики летом заболеваний и смертей практически совпадают, а осенью резко отличаются и не проанализировали причину этого?


Даже не сомневайтесь :wink:

Не сомневаться в чем? Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?

  yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.


Вы, простите, кто по профессии? :roll:

Биолог. Биофак БГУ (Минск).
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:45

  yama написав:кто что знает о препарате
https://www.vidal.ru/drugs/bonafton__42896
Бонафтон ?

БОНАФТОН в наличии найдено в 0 аптеках

https://www.medcentre.com.ua/bonafton-price
Цены на Бонафтон в аптеках:
найдено 0 предложений и 0 аптек.

Цены на Бонафтон в интернет-аптеках:
найдено 0 предложений и 0 интернет-аптек.

https://www.poisklekarstv.com.ua/bonaft ... net-apteki
Бонафтон
Ничего не найдено

https://doc.ua/apteka

Т.ч. для его покупки вам придется ехать в Россию.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:58

  yanyura написав:Т.ч. для его покупки вам придется ехать в Россию.

Из смешного - ехать ему не придется )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:06

  BIGor написав:Наприклад, щоб вїхати в Туреччину - або бути вакцинованим, або тест. Тест коштує біля 1000 грн. Результати не на 100% теста можуть бути вірні. Ковідному може показати що здоровий, здоровому - що ковідний - і вся поїздка накриється мідним тазом.
Тому вигідно безкоштовно вакцинуватись і не ризикувати з платними тестами.

Тест на антиген стоит 540 грн в Синево. Результат на английском через 15 мин.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Местное ковидобесие
Чернігівці скаржаться на шум від заводу, який виробляє кисень для хворих на СOVID. ФОТО
10 листопада люди прийшли на завод – вимагати у керівництва припинити роботу хоча б після 18 години, про це повідомляє

Тобто, на цей час зупиняти техніку неможливо. Якщо техніку зупинити, то з наступного етапу все треба буде починати з початку
pesikot
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