А вы не обратили внимания, что на выложенных вами графиках, пики летом заболеваний и смертей практически совпадают, а осенью резко отличаются и не проанализировали причину этого?
Даже не сомневайтесь
Не сомневаться в чем? Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?
yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.
BIGor написав:Наприклад, щоб вїхати в Туреччину - або бути вакцинованим, або тест. Тест коштує біля 1000 грн. Результати не на 100% теста можуть бути вірні. Ковідному може показати що здоровий, здоровому - що ковідний - і вся поїздка накриється мідним тазом. Тому вигідно безкоштовно вакцинуватись і не ризикувати з платними тестами.
Тест на антиген стоит 540 грн в Синево. Результат на английском через 15 мин.