А вы не обратили внимания, что на выложенных вами графиках, пики летом заболеваний и смертей практически совпадают, а осенью резко отличаются и не проанализировали причину этого?
Даже не сомневайтесь
Не сомневаться в чем? Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?
yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.
BIGor написав:Наприклад, щоб вїхати в Туреччину - або бути вакцинованим, або тест. Тест коштує біля 1000 грн. Результати не на 100% теста можуть бути вірні. Ковідному може показати що здоровий, здоровому - що ковідний - і вся поїздка накриється мідним тазом. Тому вигідно безкоштовно вакцинуватись і не ризикувати з платними тестами.
Тест на антиген стоит 540 грн в Синево. Результат на английском через 15 мин.
10 листопада люди прийшли на завод – вимагати у керівництва припинити роботу хоча б після 18 години, про це повідомляє
Тобто, на цей час зупиняти техніку неможливо. Якщо техніку зупинити, то з наступного етапу все треба буде починати з початку
Правильно жалуются, т.к это не стационарная установка, а передвижная, на автомобиле, который вполне может переехать в любое удаленное от проживания людей место.
Из вашей ссылки
Сьогодні лікарні Чернігівської області отримають медичний кисень, який був згенерований мобільною кисневою станцією, наданою нам ЗСУ. Ця мобільна установка має потужність десь близько тонна сто на добу.
«Така автомобільна киснева станція здатна виробляти більше тонни медичного кисню на добу, а також може закачувати й газоподібний у балони. Активно установка експлуатуватиметься доти, доки буде нагальна потреба у великій кількості кисню», – зазначила чиновниця.
yanyura написав:Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?
Вы полагаете, что если я - доктор наук, то я здесь всем должна?)))
yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.
Почему вы решили мне рассказать, чем должен заниматься доктор наук? Вы хотите поговорить об этом? Вы когда в больницу приходите к доктору, то тоже ему рассказываете, чем он должен заниматься как доктор, какие анализы вам назначить и как анализировать их результаты, чтобы понять причины вашего заболевания? Ваша логика лично меня очень удивляет. Вопросы, которые вы задавали вчера ув.Игнеусу по поводу мобильных бригад – это тоже дичайшая тупость. Иногда люди прикидываются невменяшками, но чтобы настолько?
fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.
так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.
fler написав:График смертности почему-то показывает ее рост в последнее время, 250-290 чел/сутки. Это, наверное, мрут антиваксы-мигранты из РФ и др. непривитых стран.
Вам антиваксам не угодишь. Отменяешь маски, не вводишь ковид паспорта и обязательную вакцинацию (вот только недавно обязали медиков вакцинироваться), подросткам которые не хотят вакцинироваться даем просто переболеть, бустер только пенсионерам как в Британии - ой, что-то смертность высокая, не работает вакцина, особенно если сравнить с 800 в сутки в Украине. Вводишь ковид сертификаты в дие - начинаете голосить про свои конституционные права. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее