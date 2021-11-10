RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4270427142724273

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:43

  fler написав:
  yanyura написав:fler

А вы не обратили внимания, что на выложенных вами графиках, пики летом заболеваний и смертей практически совпадают, а осенью резко отличаются и не проанализировали причину этого?


Даже не сомневайтесь :wink:

Не сомневаться в чем? Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?

  yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.


Вы, простите, кто по профессии? :roll:

Биолог. Биофак БГУ (Минск).
yanyura
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1965 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:45

  yama написав:кто что знает о препарате
https://www.vidal.ru/drugs/bonafton__42896
Бонафтон ?

БОНАФТОН в наличии найдено в 0 аптеках

https://www.medcentre.com.ua/bonafton-price
Цены на Бонафтон в аптеках:
найдено 0 предложений и 0 аптек.

Цены на Бонафтон в интернет-аптеках:
найдено 0 предложений и 0 интернет-аптек.

https://www.poisklekarstv.com.ua/bonaft ... net-apteki
Бонафтон
Ничего не найдено

https://doc.ua/apteka

Т.ч. для его покупки вам придется ехать в Россию.
yanyura
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1965 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 13:58

  yanyura написав:Т.ч. для его покупки вам придется ехать в Россию.

Из смешного - ехать ему не придется )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3329
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:06

  BIGor написав:Наприклад, щоб вїхати в Туреччину - або бути вакцинованим, або тест. Тест коштує біля 1000 грн. Результати не на 100% теста можуть бути вірні. Ковідному може показати що здоровий, здоровому - що ковідний - і вся поїздка накриється мідним тазом.
Тому вигідно безкоштовно вакцинуватись і не ризикувати з платними тестами.

Тест на антиген стоит 540 грн в Синево. Результат на английском через 15 мин.
_Mykola_
 
Повідомлень: 4363
З нами з: 09.02.09
Подякував: 633 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Местное ковидобесие
Чернігівці скаржаться на шум від заводу, який виробляє кисень для хворих на СOVID. ФОТО
10 листопада люди прийшли на завод – вимагати у керівництва припинити роботу хоча б після 18 години, про це повідомляє

Тобто, на цей час зупиняти техніку неможливо. Якщо техніку зупинити, то з наступного етапу все треба буде починати з початку
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6178
З нами з: 31.08.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:55

  pesikot написав:Местное ковидобесие
Чернігівці скаржаться на шум від заводу, який виробляє кисень для хворих на СOVID. ФОТО
10 листопада люди прийшли на завод – вимагати у керівництва припинити роботу хоча б після 18 години, про це повідомляє

Тобто, на цей час зупиняти техніку неможливо. Якщо техніку зупинити, то з наступного етапу все треба буде починати з початку

Правильно жалуются, т.к это не стационарная установка, а передвижная, на автомобиле, который вполне может переехать в любое удаленное от проживания людей место.

Из вашей ссылки
Сьогодні лікарні Чернігівської області отримають медичний кисень, який був згенерований мобільною кисневою станцією, наданою нам ЗСУ. Ця мобільна установка має потужність десь близько тонна сто на добу.

https://val.ua/ru/site/127493
Фото этой станции там имеется.

и соседней на том сайте
«Така автомобільна киснева станція здатна виробляти більше тонни медичного кисню на добу, а також може закачувати й газоподібний у балони. Активно установка експлуатуватиметься доти, доки буде нагальна потреба у великій кількості кисню», – зазначила чиновниця.

https://val.ua/site/127474
Тоже с фото этой станции.
yanyura
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1965 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:00

  Hotab написав:
  uaprofi написав:Hotab

Вы привились?
два раза?
третий будете?


С Германией разобрались?
Или надо ещё раз график?


тут пишут что вакцинация "помогла", пишут про 50.000

З.Ы.
минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация.
я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5024
З нами з: 21.04.11
Подякував: 720 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:08

  yanyura написав:Правильно жалуются, т.к это не стационарная установка, а передвижная, на автомобиле, который вполне может переехать в любое удаленное от проживания людей место.

Только сейчас установка находится рядом с областной больницей, а будет находится гораздо дальше

Но, главное, ведь не кислород для больных, а чьё-то спокойствие по ночам
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6178
З нами з: 31.08.09
Подякував: 441 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:21

  yanyura написав:Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?

Вы полагаете, что если я - доктор наук, то я здесь всем должна?)))

  yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.


Почему вы решили мне рассказать, чем должен заниматься доктор наук? Вы хотите поговорить об этом?
Вы когда в больницу приходите к доктору, то тоже ему рассказываете, чем он должен заниматься как доктор, какие анализы вам назначить и как анализировать их результаты, чтобы понять причины вашего заболевания?
Ваша логика лично меня очень удивляет. Вопросы, которые вы задавали вчера ув.Игнеусу по поводу мобильных бригад – это тоже дичайшая тупость. Иногда люди прикидываются невменяшками, но чтобы настолько? :shock:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 07.08.09
Подякував: 708 раз.
Подякували: 865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 15:44

  fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.


так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.

  fler написав:График смертности почему-то показывает ее рост в последнее время, 250-290 чел/сутки. Это, наверное, мрут антиваксы-мигранты из РФ и др. непривитых стран.


Вам антиваксам не угодишь. Отменяешь маски, не вводишь ковид паспорта и обязательную вакцинацию (вот только недавно обязали медиков вакцинироваться), подросткам которые не хотят вакцинироваться даем просто переболеть, бустер только пенсионерам как в Британии - ой, что-то смертность высокая, не работает вакцина, особенно если сравнить с 800 в сутки в Украине. Вводишь ковид сертификаты в дие - начинаете голосить про свои конституционные права. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее :D
IgA
 
Повідомлень: 942
З нами з: 02.07.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4270427142724273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7850 12647420
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лис, 2021 12:09
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34626)
11.11.2021 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.