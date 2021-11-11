fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.
так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.
Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.
IgA написав:Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее
Здравый смысл Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?
fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.
так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.
Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.
IgA написав:Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее
Здравый смысл Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?
Да, вопрос очень и очень интересный. Ни одна Вы, у ваших друзей тоже много мальчиков в трусиках распинают каждый день клятые бендеровцы ))) Как помогаете сестре? Еду, вкусняшки и кислород подвозите в какую больницу?
antey1969 написав:fler Настало время офигительных историй. Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло"
так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?
хоча Київ і область в червоній зоні
Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано.
для чого на Київ із закрутками? самому пригодяться. Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна). Тре буде завтра запаситися яйками та мукою, хоть опрісноки/маца буде до закруток