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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4271427242734274

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 17:44

  IgA написав:
  fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.


так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.


Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.

  IgA написав:Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее :D

Здравый смысл 8)
Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет :evil: Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:10

  fler написав:
  IgA написав:
  fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.


так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.


Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.

  IgA написав:Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее :D

Здравый смысл 8)
Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет :evil: Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?

Да, вопрос очень и очень интересный. Ни одна Вы, у ваших друзей тоже много мальчиков в трусиках распинают каждый день клятые бендеровцы ))) Как помогаете сестре? Еду, вкусняшки и кислород подвозите в какую больницу?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:12

fler
Настало время офигительных историй.
Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24


p.s. А почему главный Вакцино-ЗА-ЗА-иков залочили?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:28

  antey1969 написав:fler
Настало время офигительных историй.
Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" :roll:

так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?

хоча Київ і область в червоній зоні
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 18:54

  flyman написав:
  antey1969 написав:fler
Настало время офигительных историй.
Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" :roll:

так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?

хоча Київ і область в червоній зоні

Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:02

  stm написав:
  flyman написав:
  antey1969 написав:fler
Настало время офигительных историй.
Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" :roll:

так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?

хоча Київ і область в червоній зоні

Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано.

для чого на Київ із закрутками?
самому пригодяться.
Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна). Тре буде завтра запаситися яйками та мукою, хоть опрісноки/маца буде до закруток
flyman
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Чет 11 лис, 2021 12:09
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