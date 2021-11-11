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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4271427242734274 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121 Мені вже зробили щеплення 55% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 24 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 121 Додано: Чет 11 лис, 2021 17:44 IgA написав: fler написав: Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+. Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.



так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее. так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.



Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.



IgA написав: Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее

Здравый смысл

Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион? Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.Здравый смыслЯ сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитетЕй 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион? fler

Повідомлень: 2269 З нами з: 07.08.09 Подякував: 708 раз. Подякували: 866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:10 fler написав: IgA написав: fler написав: Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+. Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.



так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее. так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.



Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.



IgA написав: Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее

Здравый смысл

Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион? Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.Здравый смыслЯ сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитетЕй 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?

Да, вопрос очень и очень интересный. Ни одна Вы, у ваших друзей тоже много мальчиков в трусиках распинают каждый день клятые бендеровцы ))) Как помогаете сестре? Еду, вкусняшки и кислород подвозите в какую больницу? Да, вопрос очень и очень интересный. Ни одна Вы, у ваших друзей тоже много мальчиков в трусиках распинают каждый день клятые бендеровцы ))) Как помогаете сестре? Еду, вкусняшки и кислород подвозите в какую больницу? stm

Повідомлень: 3331 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 553 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:12 fler

Настало время офигительных историй.

Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" Настало время офигительных историй.Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" antey1969 1

Повідомлень: 10975 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:27 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24





p.s. А почему главный Вакцино-ЗА-ЗА-иков залочили? p.s. А почему главный Вакцино-ЗА-ЗА-иков залочили? justit Повідомлень: 5510 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1641 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:28 antey1969 написав: fler

Настало время офигительных историй.

Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" Настало время офигительных историй.Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло"

так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?



хоча Київ і область в червоній зоні так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?хоча Київ і область в червоній зоні flyman

Повідомлень: 26577 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 18:54 flyman написав: antey1969 написав: fler

Настало время офигительных историй.

Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" Настало время офигительных историй.Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло"

так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?



хоча Київ і область в червоній зоні так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?хоча Київ і область в червоній зоні

Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано. Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано. stm

Повідомлень: 3331 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лис, 2021 19:02 stm написав: flyman написав: antey1969 написав: fler

Настало время офигительных историй.

Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло" Настало время офигительных историй.Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло"

так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?



хоча Київ і область в червоній зоні так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?хоча Київ і область в червоній зоні

Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано. Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано.

для чого на Київ із закрутками?

самому пригодяться.

Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна). Тре буде завтра запаситися яйками та мукою, хоть опрісноки/маца буде до закруток для чого на Київ із закрутками?самому пригодяться.Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна). Тре буде завтра запаситися яйками та мукою, хоть опрісноки/маца буде до закруток flyman

Повідомлень: 26577 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4271427242734274 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7850 12657403

ЛОБ Чет 11 лис, 2021 12:09