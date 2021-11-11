fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.
так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.
Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.
IgA написав:Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее
Здравый смысл Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?
fler написав:Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.
так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.
Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.
IgA написав:Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее
Здравый смысл Я сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитет Ей 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?
Да, вопрос очень и очень интересный. Ни одна Вы, у ваших друзей тоже много мальчиков в трусиках распинают каждый день клятые бендеровцы ))) Как помогаете сестре? Еду, вкусняшки и кислород подвозите в какую больницу?
antey1969 написав:fler Настало время офигительных историй. Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло"
так вже має бути перемога із вакцинацію, чи ще не об"являли?
хоча Київ і область в червоній зоні
Флай, я вам свистну когда можно с закрутками на Киев. Пока рано.
для чого на Київ із закрутками? самому пригодяться. Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна). Тре буде завтра запаситися яйками та мукою, хоть опрісноки/маца буде до закруток
flyman написав:для чого на Київ із закрутками? самому пригодяться. Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна). Тре буде завтра запаситися яйками та мукою, хоть опрісноки/маца буде до закруток
Курочек заведите, муки побольше и дрожжей. Я скину рецепт булочек-малятко, не гоже такой подорожавший продукт брать. Кормить хлебную мафию и всё такое...
Антиваксеры ветки, может вам тоже по больницам пройтись? Только без штурмов - тихо-мирно и в респираторах?..
У Полтаві антивакцинатори намагалися "штурмувати" COVID-лікарню через підозру у завищенні показників госпіталізації: ОДА показала переповнений морг та пацієнтів на ШВЛ Полтавські медики показали пакети з померлими від COVID-19 і хворих під апаратами ШВЛ, які не були вакциновані від коронавірусу. Під час учорашньої пресконференції у Департаменті охорони здоров’я Полтавської ОДА "Полтавщина" звернулася з проханням надати обмежений доступ окремим журналістам до моргу, де зберігаються тіла померлих внаслідок захворювання на коронавірус, та інфекційної лікарні або самостійно опублікувати відео або фотографії. Підставою для такого звернення стали події, які відбувалися у Полтаві 9 листопада. Тоді частина ативакцинаторів намагалися "штурмувати" 5-ту міську лікарню, бо підозрювали завищення показників щодо госпіталізації, передає Цензор.НЕТ. Сьогодні у Полтавській ОДА відреагували на прохання журналістів. Пресслужба надала світлини із секційного відділення обласного патологоанатомічного бюро. У чорних пакетах — тіла померлих внаслідок ускладнень від COVID-19. В облдержадміністрації зазначили, що усі вони були невакциновані. Також були надані відео з реанімації обласної інфекційної лікарні. Зокрема — з палати, де люди отримують кисневу підтримку з концентраторів або підключені до апаратів штучної вентиляції легень
antey1969 написав:fler Настало время офигительных историй. Непонятно одно, как прожженый матерый антивакс несколько месяцев молчал о таком железобетонном доводе к мантрам "вакцины-зло"
А что тут сказать, если привитая Британия и непривитая РФ делят первые места в ковидном рейтинге https://www.bbc.com/news/world-europe-59234443 Таблица внизу страницы, ее можно скроллить и сортировать по "всего смертей", "всего зараженных", "смертей на 100000 населения". Напр., Британия - №1 в Европе по "всего зараженных", №2 по "всего смертей". РФ - №1 в Европе по "всего смертей", №2 по "всего зараженных". Украина - №8 по "всего смертей" и также №8 по "всего зараженных". Но, если сортировать по "смертей на 100000 населения", то: Британия - №19 - вакцинировано 67,13% + бустеры Украина - №25--------------------------20,04% РФ - №27-------------------------------34,33%