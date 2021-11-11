Додано: Чет 11 лис, 2021 17:44

IgA написав: fler написав: Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+. Ок, у нас в больницах 80% - это 60, 70 и 80+.



так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее. так в РФ тоже в основном пенсионеры. тем не менее.

IgA написав: Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее Вам антиваксам не угодишь. .. Вы хоть бы сами для себя определились, что Вам важнее

Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.Здравый смыслЯ сейчас очень злая, если честно. Моя сестра, ярый вакс, тяжелейшим образом перенесла ковид. Больше месяца болела. Привились они с мужем в марте. В начале июня она переболела бронхитом, кашель был, но болезнь в легкой форме. В августе муж ее заболел ковидом, за неделю выздоровел, но принимал какие-то "тяжелые" лекарства от ковида и ей для профилактики, чтобы не заболела тоже назначили пропить вместе с ним эти лекарства. Через месяц после мужа она заболела ковидом + наложилась бактериальная пневмония. Сестра (которая до прививок делала анализы на всякие иммуноглобулины, чтобы проверить иммунитет и эти анализы подтвердили, что все прекрасно) слегла с высокими температурами, пропажей вкуса и нюха и прочими ковидными прелестями, как будто прививок не было в помине. У меня вопрос - куда делся ее прекрасный природный иммунитетЕй 44 года, без ожирения, диабета и прочих отягощающих, почему она оказалась в больнице? Еще одна на миллион?