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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4272427342744275

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:59

  uaprofi написав:З.Ы.
минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация.
я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.

https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table
Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных)
1. Болгария 169 (22%/23%)
2. Румыния 139 (34%/36%)
3. Латвия 131 (58%/65%)
...
6. Украина 110 (20%/28%)
...
87. Египет 4 (11%/18%)

Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.

Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом
safonovstanislav
 
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ЛОБ

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