uaprofi написав:З.Ы. минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация. я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.
https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных) 1. Болгария 169 (22%/23%) 2. Румыния 139 (34%/36%) 3. Латвия 131 (58%/65%) ... 6. Украина 110 (20%/28%) ... 87. Египет 4 (11%/18%)
Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.
Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом