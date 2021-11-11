Додано: Чет 11 лис, 2021 22:17

flyman написав: Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна). Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть ().

звісно, люди сприймають світ по-різному. хтось в масках бачить спосіб допомогти собі та іншим. ще хтось нічого не бачить, просто треба так треба. але є хтось, хто, що вбачають в цьому тільки намордник. і більше нічого. і ці хтось - це ті, хто постійно всім незадоволений, постійно проти чогось будуть проти (ну баба яга проти ж), показуючи своє Я (який я крутий, я ж проти), а проти чого, то вже пох - маски, вакцини, чи те що рух у нас правосторонній, чи сонце зранку встає не з того боку, якби їм хотілося. і я твердо впевнений, що якщо завтра раптом заборонять вакцини і маски, такі протестуни будуть знову незадоволені і проти, мовляв, ви ж нас позбавляєте нашого конституційного права на захист чи ще щось там.пс. ви коли раптом якось попадете в лікарню на якусь операцію (а рано чи пізно всі попадають), так от, ви тоді скажіть лікарю, чого це він до вас в операційну припхався в якомусь наморднику. нехай негайно скине, бо це ж "намордник". він що лох чи пес якийсь в наморднику ходити чи як? чи вистачить духу таке сказати? чи тільки на просторах інтернету такі протестуни можуть "колотити понти", піднімаючи таким чином власний рейтинг у власній же свідомості?