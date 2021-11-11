uaprofi написав:З.Ы. минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация. я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.
https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных) 1. Болгария 169 (22%/23%) 2. Румыния 139 (34%/36%) 3. Латвия 131 (58%/65%) ... 6. Украина 110 (20%/28%) ... 87. Египет 4 (11%/18%)
Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.
Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом
uaprofi написав:З.Ы. минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация. я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.
https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных) 1. Болгария 169 (22%/23%) 2. Румыния 139 (34%/36%) 3. Латвия 131 (58%/65%) ... 6. Украина 110 (20%/28%) ... 87. Египет 4 (11%/18%)
Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.
Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом
не так холода, а як брак вітаміну D я минулих вихідних ще позагоряв на сонці з годину топлес на дачі
з цієї суботи the керманичі забороняють тепер їхати на дачу електричкою, бо "ковід небезпечний" без сертифікатів, так зебобіки вирішили, що "вакцинка врятує світ", а без вакцинки "ковід небезпечний", тобто чумний/прокажений/заразний/повбивавби... тут ЛАД і хотаб знають всі епітети.
Все интереснее и интереснее. Сотни больниц второй волны, принимающие с начала октября ковидных, до сих пор не получила обещанного финансирования от МОЗа. Мало того, МОЗ больше месяца морозится и даже не подписывает с ними соответствующие договора. Ведь пока нет договора, и платить не нужно, и задолженности перед медучреждениями нет. ХЗ, почему тогда они могут работать как инфекционки. ЗЕ-коллапс системы...
flyman написав:Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна).
звісно, люди сприймають світ по-різному. хтось в масках бачить спосіб допомогти собі та іншим. ще хтось нічого не бачить, просто треба так треба. але є хтось, хто, що вбачають в цьому тільки намордник. і більше нічого. і ці хтось - це ті, хто постійно всім незадоволений, постійно проти чогось будуть проти (ну баба яга проти ж), показуючи своє Я (який я крутий, я ж проти), а проти чого, то вже пох - маски, вакцини, чи те що рух у нас правосторонній, чи сонце зранку встає не з того боку, якби їм хотілося. і я твердо впевнений, що якщо завтра раптом заборонять вакцини і маски, такі протестуни будуть знову незадоволені і проти, мовляв, ви ж нас позбавляєте нашого конституційного права на захист чи ще щось там.
пс. ви коли раптом якось попадете в лікарню на якусь операцію (а рано чи пізно всі попадають), так от, ви тоді скажіть лікарю, чого це він до вас в операційну припхався в якомусь наморднику. нехай негайно скине, бо це ж "намордник". він що лох чи пес якийсь в наморднику ходити чи як? чи вистачить духу таке сказати? чи тільки на просторах інтернету такі протестуни можуть "колотити понти", піднімаючи таким чином власний рейтинг у власній же свідомості?