uaprofi написав:З.Ы. минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация. я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.
https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных) 1. Болгария 169 (22%/23%) 2. Румыния 139 (34%/36%) 3. Латвия 131 (58%/65%) ... 6. Украина 110 (20%/28%) ... 87. Египет 4 (11%/18%)
Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.
Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом
uaprofi написав:З.Ы. минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация. я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.
https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных) 1. Болгария 169 (22%/23%) 2. Румыния 139 (34%/36%) 3. Латвия 131 (58%/65%) ... 6. Украина 110 (20%/28%) ... 87. Египет 4 (11%/18%)
Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.
Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом
не так холода, а як брак вітаміну D я минулих вихідних ще позагоряв на сонці з годину топлес на дачі
з цієї суботи the керманичі забороняють тепер їхати на дачу електричкою, бо "ковід небезпечний" без сертифікатів, так зебобіки вирішили, що "вакцинка врятує світ", а без вакцинки "ковід небезпечний", тобто чумний/прокажений/заразний/повбивавби... тут ЛАД і хотаб знають всі епітети.
Все интереснее и интереснее. Сотни больниц второй волны, принимающие с начала октября ковидных, до сих пор не получила обещанного финансирования от МОЗа. Мало того, МОЗ больше месяца морозится и даже не подписывает с ними соответствующие договора. Ведь пока нет договора, и платить не нужно, и задолженности перед медучреждениями нет. ХЗ, почему тогда они могут работать как инфекционки. ЗЕ-коллапс системы...
flyman написав:Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна).
звісно, люди сприймають світ по-різному. хтось в масках бачить спосіб допомогти собі та іншим. ще хтось нічого не бачить, просто треба так треба. але є хтось, хто, що вбачають в цьому тільки намордник. і більше нічого. і ці хтось - це ті, хто постійно всім незадоволений, постійно проти чогось будуть проти (ну баба яга проти ж), показуючи своє Я (який я крутий, я ж проти), а проти чого, то вже пох - маски, вакцини, чи те що рух у нас правосторонній, чи сонце зранку встає не з того боку, якби їм хотілося. і я твердо впевнений, що якщо завтра раптом заборонять вакцини і маски, такі протестуни будуть знову незадоволені і проти, мовляв, ви ж нас позбавляєте нашого конституційного права на захист чи ще щось там.
пс. ви коли раптом якось попадете в лікарню на якусь операцію (а рано чи пізно всі попадають), так от, ви тоді скажіть лікарю, чого це він до вас в операційну припхався в якомусь наморднику. нехай негайно скине, бо це ж "намордник". він що лох чи пес якийсь в наморднику ходити чи як? чи вистачить духу таке сказати? чи тільки на просторах інтернету такі протестуни можуть "колотити понти", піднімаючи таким чином власний рейтинг у власній же свідомості?
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.
#Инсайд Наш источник в ОП рассказал, что ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.
это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.
#Инсайд Наш источник в ОП рассказал, что ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.
это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.
Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС
stm написав:Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС
я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флуда
Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «наводнение, поток») — однотипные[источник не указан 220 дней] нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. ...Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией.
проще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ .
fler написав:Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.
Так это же Вы пытаетесь доказать что в Украине пенсионеры нищие а в РФ получается что нет
fler написав:IgA, жду комменты
А что тут комментировать? В Англии в эту волну смертность в 5 раз ниже чем в предидущую, при этом практически нет никаких ограничений, в Украине почти все области в красной зоне, но при этом побиты почти все рекорды весенней волны.
Я в прошлые выходные ходил на фейерверки в ночь гая фокса, 50 тыс человек в не самом большом парке, естественно без масок и ковид-паспортов. На следущих выходных еду на выходные в Корнуолл, тоже без масок и ковид паспорта. А у в Украине флай без аусвайса не может на дачу за витаминами поехать и в магазин в наморднике пускают. Покажите ему таблицу, может это его немного утешит, ведь в таблице все наоборот
Востаннє редагувалось IgA в Чет 11 лис, 2021 22:42, всього редагувалось 1 раз.