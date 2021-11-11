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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4273427442754276>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 19:59

  uaprofi написав:З.Ы.
минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация.
я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.

https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table
Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных)
1. Болгария 169 (22%/23%)
2. Румыния 139 (34%/36%)
3. Латвия 131 (58%/65%)
...
6. Украина 110 (20%/28%)
...
87. Египет 4 (11%/18%)

Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.

Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:06

  safonovstanislav написав:
  uaprofi написав:З.Ы.
минфин сделал классную визуализацию как помогает вакцинация.
я пересмотрел там десятки стран. каждый может пересмотреть хотябы 10 стран и сделать выводы самостоятельно.

https://www.worldometers.info/coronavir ... ekly_table
Топ стран по смертям за последние 7 дней на 1 миллион населения и (% вакцинированных)
1. Болгария 169 (22%/23%)
2. Румыния 139 (34%/36%)
3. Латвия 131 (58%/65%)
...
6. Украина 110 (20%/28%)
...
87. Египет 4 (11%/18%)

Дело не в вакцинации, а в комплексе предпринимаемых мер. Если в ОАЭ, например, обязали сделать бесплатный тест не только всех жителей, но и бесплатно тестируют всех приезжающих в страну, то и взятся коронавирусу там просто физически неоткуда. А если расчитывать исключительно на вакцинацию, которая не исключает ни возможность заражения, ни смертельный исход, то происходит то, что происходит в Украине и некоторых странах Европы, бьём рекорды.

Ну, и климат, конечно, играет далеко не последнюю роль. Человек, с ослабленным холодами иммунитетом, очевидно, значительно уязвимее перед вирусом

не так холода, а як брак вітаміну D
я минулих вихідних ще позагоряв на сонці з годину топлес на дачі

з цієї суботи the керманичі забороняють тепер їхати на дачу електричкою, бо "ковід небезпечний" без сертифікатів, так зебобіки вирішили, що "вакцинка врятує світ", а без вакцинки "ковід небезпечний", тобто чумний/прокажений/заразний/повбивавби... тут ЛАД і хотаб знають всі епітети.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:11

  flyman написав:не так холода, а як брак вітаміну D
я минулих вихідних ще позагоряв на сонці з годину топлес на дачі

з цієї суботи the керманичі забороняють тепер їхати на дачу електричкою, бо "ковід небезпечний" без сертифікатів, так зебобіки вирішили.

Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:31

Все интереснее и интереснее.
Сотни больниц второй волны, принимающие с начала октября ковидных, до сих пор не получила обещанного финансирования от МОЗа.
Мало того, МОЗ больше месяца морозится и даже не подписывает с ними соответствующие договора. Ведь пока нет договора, и платить не нужно, и задолженности перед медучреждениями нет.
ХЗ, почему тогда они могут работать как инфекционки. ЗЕ-коллапс системы...
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 21:58

zРадио
Почему не отсыпали фото с пациентами в коридорах и в туалетах? Ведь все вокруг переполнено антваксерами.
Volos
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:17

  flyman написав:Скоро в магазин за батоном без прививки не пускатимуть (поки що, як собаці, в намордніку можна).


звісно, люди сприймають світ по-різному. хтось в масках бачить спосіб допомогти собі та іншим. ще хтось нічого не бачить, просто треба так треба. але є хтось, хто, що вбачають в цьому тільки намордник. і більше нічого. і ці хтось - це ті, хто постійно всім незадоволений, постійно проти чогось будуть проти (ну баба яга проти ж), показуючи своє Я (який я крутий, я ж проти), а проти чого, то вже пох - маски, вакцини, чи те що рух у нас правосторонній, чи сонце зранку встає не з того боку, якби їм хотілося. і я твердо впевнений, що якщо завтра раптом заборонять вакцини і маски, такі протестуни будуть знову незадоволені і проти, мовляв, ви ж нас позбавляєте нашого конституційного права на захист чи ще щось там.

пс. ви коли раптом якось попадете в лікарню на якусь операцію (а рано чи пізно всі попадають), так от, ви тоді скажіть лікарю, чого це він до вас в операційну припхався в якомусь наморднику. нехай негайно скине, бо це ж "намордник". він що лох чи пес якийсь в наморднику ходити чи як? чи вистачить духу таке сказати? чи тільки на просторах інтернету такі протестуни можуть "колотити понти", піднімаючи таким чином власний рейтинг у власній же свідомості?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

список свежих сплетен по поводу темы
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.

#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что
ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.

это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:36

  yama написав:список свежих сплетен по поводу темы
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.

#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что
ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.

это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.

Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:39

  stm написав:Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС :)

я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флуда
Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «наводнение, поток») — однотипные[источник не указан 220 дней] нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. ...Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией.

проще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:41

  fler написав:Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.

Так это же Вы пытаетесь доказать что в Украине пенсионеры нищие а в РФ получается что нет
  fler написав:IgA, жду комменты

А что тут комментировать? В Англии в эту волну смертность в 5 раз ниже чем в предидущую, при этом практически нет никаких ограничений, в Украине почти все области в красной зоне, но при этом побиты почти все рекорды весенней волны.

Я в прошлые выходные ходил на фейерверки в ночь гая фокса, 50 тыс человек в не самом большом парке, естественно без масок и ковид-паспортов. На следущих выходных еду на выходные в Корнуолл, тоже без масок и ковид паспорта. А у в Украине флай без аусвайса не может на дачу за витаминами поехать и в магазин в наморднике пускают. Покажите ему таблицу, может это его немного утешит, ведь в таблице все наоборот :mrgreen:
Востаннє редагувалось IgA в Чет 11 лис, 2021 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Чет 11 лис, 2021 12:09
ЛОБ

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