Додано: Чет 11 лис, 2021 22:41

fler написав: Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ. Оставьте сову в покое, уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.

fler написав: IgA, жду комменты IgA, жду комменты

Так это же Вы пытаетесь доказать что в Украине пенсионеры нищие а в РФ получается что нетА что тут комментировать? В Англии в эту волну смертность в 5 раз ниже чем в предидущую, при этом практически нет никаких ограничений, в Украине почти все области в красной зоне, но при этом побиты почти все рекорды весенней волны.Я в прошлые выходные ходил на фейерверки в ночь гая фокса, 50 тыс человек в не самом большом парке, естественно без масок и ковид-паспортов. На следущих выходных еду на выходные в Корнуолл, тоже без масок и ковид паспорта. А у в Украине флай без аусвайса не может на дачу за витаминами поехать и в магазин в наморднике пускают. Покажите ему таблицу, может это его немного утешит, ведь в таблице все наоборот