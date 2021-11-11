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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4273427442754276

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:42

  yama написав:
  stm написав:Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС :)

я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флуда
Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «наводнение, поток») — однотипные[источник не указан 220 дней] нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. ...Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией.

проще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ .

Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? )))
stm
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