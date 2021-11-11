stm написав:Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС
я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флуда
Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «наводнение, поток») — однотипные[источник не указан 220 дней] нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. ...Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией.
проще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ .
Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? )))