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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4273427442754276 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121 Мені вже зробили щеплення 55% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 24 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 121 Додано: Чет 11 лис, 2021 22:42 yama написав: stm написав: Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС

я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флуда

Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «наводнение, поток») — однотипные[источник не указан 220 дней] нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. ...Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией.

проще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ . я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флудапроще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ .

Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? ))) Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? ))) stm

Повідомлень: 3335 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 01:04 stm написав: Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах? Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?



stm,

скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?

т.е. просто не хотеть. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.



З.Ы.

хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?т.е.. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.З.Ы.хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать uaprofi

Повідомлень: 5026 З нами з: 21.04.11 Подякував: 720 раз. Подякували: 513 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:09 IgA написав:

Вводишь ковид сертификаты в дие - начинаете голосить про свои конституционные права. Вводишь ковид сертификаты в дие - начинаете голосить про свои конституционные права.



Как некоторые верующие.

От ІПН тказались, ибо "Это не угодно Богу цифрами метиться", но от паспорта, где тоже цивры и телефона почему-то не отказываются Как некоторые верующие.От ІПН тказались, ибо "Это не угодно Богу цифрами метиться", но от паспорта, где тоже цивры и телефона почему-то не отказываются justit Повідомлень: 5512 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1643 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:14 IgA написав: Я в прошлые выходные ходил на фейерверки в ночь гая фокса, 50 тыс человек в не самом большом парке, естественно без масок и ковид-паспортов. Я в прошлые выходные ходил на фейерверки в ночь гая фокса, 50 тыс человек в не самом большом парке, естественномасок и



Вы намекаете на то, что они джентельмены, и верят на слово?

(Отсылка к бородатому анекдоту) Вы намекаете на то, что они, и(Отсылка к бородатому анекдоту) justit Повідомлень: 5512 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1643 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:15 uaprofi написав: stm написав: Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах? Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?



stm,

скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?

т.е. просто не хотеть. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.



З.Ы.

хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?т.е.. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.З.Ы.хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать

мене напрягає сам факт примусу, це раз,

друге, як тут писали про водіїв,

якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза,

а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства"

мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.

Але ЛАДу/хотабу таке подобається. мене напрягає сам факт примусу, це раз,друге, як тут писали про водіїв,якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза,а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства"мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.Але ЛАДу/хотабу таке подобається. flyman

Повідомлень: 26583 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2133 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире В ОП думають (заодно і ваки), що якщо зроблять поголовну вакцинацію і ревакцинацію, то при зруйнованій медицині смертність (і надлишкова і ковідна і всяка) знизиться. Гагага.



Замість системи медицини - система примусу. Але всі будуть здорові (офіційно). Зе Партія піклується про ваше здоров"я. Ура, тавагіщі! flyman

Повідомлень: 26583 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2133 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:30 yama написав: список свежих сплетен по поводу темы

Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.



#Инсайд

Наш источник в ОП рассказал, что

ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.

это будет последнее что он проголосует ИМХО

#Инсайд

Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал. список свежих сплетен по поводу темыэто будет последнее что он проголосует ИМХО

Тобто просуваються прості тупі рішення, на кшталт "просто пєрєстать болєть", "просто вакцініровать всєх", а якщо не буде ефекта, то "просто ревакцініровать всєх" і т.д.

В януковоща теж все було просто, до пори до часу. Тобто просуваються прості тупі рішення, на кшталт "просто пєрєстать болєть", "просто вакцініровать всєх", а якщо не буде ефекта, то "просто ревакцініровать всєх" і т.д.В януковоща теж все було просто, до пори до часу. flyman

Повідомлень: 26583 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2133 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 4273427442754276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7850 12694521

ЛОБ Чет 11 лис, 2021 12:09