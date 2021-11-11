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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4273427442754276

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 22:42

  yama написав:
  stm написав:Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС :)

я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флуда
Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «наводнение, поток») — однотипные[источник не указан 220 дней] нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. ...Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией.

проще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ .

Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 01:04

  stm написав:Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?


stm,
скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?
т.е. просто не хотеть. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.

З.Ы.
хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:09

  IgA написав:
Вводишь ковид сертификаты в дие - начинаете голосить про свои конституционные права.


Как некоторые верующие.
От ІПН тказались, ибо "Это не угодно Богу цифрами метиться", но от паспорта, где тоже цивры и телефона почему-то не отказываются :mrgreen:
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:14

  IgA написав:Я в прошлые выходные ходил на фейерверки в ночь гая фокса, 50 тыс человек в не самом большом парке, естественно без масок и ковид-паспортов.


Вы намекаете на то, что они джентельмены, и верят на слово?
(Отсылка к бородатому анекдоту)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:15

  uaprofi написав:
  stm написав:Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?


stm,
скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?
т.е. просто не хотеть. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.

З.Ы.
хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать

мене напрягає сам факт примусу, це раз,
друге, як тут писали про водіїв,
якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза,
а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства"
мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В ОП думають (заодно і ваки), що якщо зроблять поголовну вакцинацію і ревакцинацію, то при зруйнованій медицині смертність (і надлишкова і ковідна і всяка) знизиться. Гагага.

Замість системи медицини - система примусу. Але всі будуть здорові (офіційно). Зе Партія піклується про ваше здоров"я. Ура, тавагіщі!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:30

  yama написав:список свежих сплетен по поводу темы
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.

#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что
ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.

это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.

Тобто просуваються прості тупі рішення, на кшталт "просто пєрєстать болєть", "просто вакцініровать всєх", а якщо не буде ефекта, то "просто ревакцініровать всєх" і т.д.
В януковоща теж все було просто, до пори до часу.
flyman
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