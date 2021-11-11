stm написав:Вкладчик в отпуске? Так в Италии будет меньше беженцев? Ведь они не бесконечны и надо выбирать кто цель в ЕС
я конечно стараюсь везти культурный диалог , но вы являетесь генератором флуда
Флуд (от неверно произносимого[1] англ. flood «наводнение, поток») — однотипные[источник не указан 220 дней] нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие большие объёмы. ...Флуд распространяется как в результате избытка свободного времени, так и с целью троллинга — например, из желания кому-то досадить; также может быть элементом пранка. Сетевой этикет осуждает флуд и флейм, так как они затрудняют общение, взаимопомощь и обмен информацией.
проще говоря сообщениями которые не несут никакого смысла и не относятся к теме от слова ВОООБЩЕ .
Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? )))
stm написав:Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?
stm, скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть? т.е. просто не хотеть. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.
З.Ы. хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать
мене напрягає сам факт примусу, це раз, друге, як тут писали про водіїв, якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза, а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства" мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів. Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.
#Инсайд Наш источник в ОП рассказал, что ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.
это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.
Тобто просуваються прості тупі рішення, на кшталт "просто пєрєстать болєть", "просто вакцініровать всєх", а якщо не буде ефекта, то "просто ревакцініровать всєх" і т.д. В януковоща теж все було просто, до пори до часу.