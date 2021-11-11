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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4274427542764277>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:15

  uaprofi написав:
  stm написав:Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?


stm,
скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?
т.е. просто не хотеть. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.

З.Ы.
хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать

мене напрягає сам факт примусу, це раз,
друге, як тут писали про водіїв,
якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза,
а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства"
мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В ОП думають (заодно і ваки), що якщо зроблять поголовну вакцинацію і ревакцинацію, то при зруйнованій медицині смертність (і надлишкова і ковідна і всяка) знизиться. Гагага.

Замість системи медицини - система примусу. Але всі будуть здорові (офіційно). Зе Партія піклується про ваше здоров"я. Ура, тавагіщі!
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:30

  yama написав:список свежих сплетен по поводу темы
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.

#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что
ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.

это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.

Тобто просуваються прості тупі рішення, на кшталт "просто пєрєстать болєть", "просто вакцініровать всєх", а якщо не буде ефекта, то "просто ревакцініровать всєх" і т.д.
В януковоща теж все було просто, до пори до часу.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:34

О вакцинации

В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы.
Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:41

  antey1969 написав:В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы.
Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий


Медики тоже лечатся по протоколам? :roll: Маю сумніви..
Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму «Дельта». (Ще не вечір..)
«У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне», – повідомила Голубовська.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:43

  antey1969 написав:Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место.


Так две недели вроде обязательно любому заболевшему сидеть ровно.
Просто не все высиживают.
Нетоторые ложался и не встают больше :?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:44

  stm написав:Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? )))

спасибо что читаете !
Вакцинация временно приостановлена , как бы эпидемию вроде бы огласили :shock: семейный доктор не рекомендовал во время эпидемии вакцинироваться . Как и Надежда Жолобак впрочем. По поводу моего здоровья не переживайте сдал расширенный анализ крови - все показатели почти как у спортсмена например гемоглобин по верхней норме как и количество эритроцитов и количество гемоглобина в них. Утреня вело тренировка прошла по плану , правда рекорда времени не ставил - такая цель не стояла.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:49

Ваксы мрут от снижения иммунитета, Карл!

Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. :shock:
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.

Вакцинозависимость? :shock: Не, не слышали...
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:51

  flyman написав:мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.

тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться .
на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:53

  yama написав:
  flyman написав:мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.

тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться .
на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.

Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.
stm
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