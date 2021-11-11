|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:15
uaprofi написав:
stm
stm написав:
Флай, круг сужается. Но мне невероятно интересно что конкретно Вас пугает в 3х абсолютно разных вакцинах?
,
скажите а Вы не допускаете вариант, что Человек может не хотеть?
т.е. просто не хотеть
. и не собирается давать каких либо пояснений на этот счёт.
З.Ы.
хотя Флая может шото там и пугает))) тоже интересно узнать
мене напрягає сам факт примусу, це раз,
друге, як тут писали про водіїв,
якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза,
а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства"
мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26580
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:24
В ОП думають (заодно і ваки), що якщо зроблять поголовну вакцинацію і ревакцинацію, то при зруйнованій медицині смертність (і надлишкова і ковідна і всяка) знизиться. Гагага.
Замість системи медицини - система примусу. Але всі будуть здорові (офіційно). Зе Партія піклується про ваше здоров"я. Ура, тавагіщі!
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26580
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 12 лис, 2021 08:30
yama написав:
список свежих сплетен по поводу темы
Украина уничтожила 500 тысяч доз вакцины, у которой закончился срок годности. Наш источник давал #Инсайд, что Ляшко лично отдал приказ покупать вакцину с ограниченным сроком, на которой его фирмы заработали миллионы. Одной из причин принудительной вакцинации украинцев, является тот факт, что нужно до конца года израсходовать ещё 3 миллиона препаратов от COVID-19.
#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что
ревакцинация станет обязательной для всех граждан, а пропуск одного укола будет означать аннулирование сертификата. Министр здравоохранения согласовывает с Офисом Президента трек обязательной вакцинации от COVID-19 для всех граждан Украины, вне зависимости от уровня эпидемии, законопроект должен проголосовать парламент.
это будет последнее что он проголосует ИМХО
#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что пока Зеленский призывает украинцев сделать прививку от COVID-19, внутри системы большое количество нардепов и чиновников Офиса Президента/Кабмина купили сертификаты о вакцинации. Среди политической элиты больше половины не хотят вакцинироваться любым препаратом, а в парламенте действует целая система продажи вип-сертификатов, о чем знают в Офисе Президента, но не хотят делать скандал.
Тобто просуваються прості тупі рішення, на кшталт "просто пєрєстать болєть", "просто вакцініровать всєх", а якщо не буде ефекта, то "просто ревакцініровать всєх" і т.д.
В януковоща теж все було просто, до пори до часу.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26580
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1297 раз.
- Подякували: 2135 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:34
В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы.
Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10979
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1450 раз.
- Подякували: 3209 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:41
antey1969 написав:
В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы.
Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий
Медики тоже лечатся по протоколам?
Маю сумніви..Найближчим часом
лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму «Дельта». (Ще не вечір..)
«У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне», – повідомила Голубовська.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2274
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:43
antey1969 написав:
Все переболели легко, максимум спустя две недел
и вернулись на рабочее место.
Так две недели вроде обязательно любому заболевшему сидеть ровно.
Просто не все высиживают.
Нетоторые ложался и не встают больше
-
justit
-
-
- Повідомлень: 5513
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1643 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:44
stm написав:
Правда раздражает? ))) Понимаю, но как погода во Львове? Сколько женщин с чекушкой насчитали сегодня идя к аптеке на очередной укол вакциной кроме ковид? )))
спасибо что читаете !
Вакцинация временно приостановлена , как бы эпидемию вроде бы огласили
семейный доктор не рекомендовал во время эпидемии вакцинироваться . Как и Надежда Жолобак впрочем. По поводу моего здоровья не переживайте сдал расширенный анализ крови - все показатели почти как у спортсмена например гемоглобин по верхней норме как и количество эритроцитов и количество гемоглобина в них. Утреня вело тренировка прошла по плану , правда рекорда времени не ставил - такая цель не стояла.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4021
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8060 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:49
Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин
.
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета
», — цитирует издание специалиста.
Вакцинозависимость?
Не, не слышали...
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2274
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 871 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:51
flyman написав:
мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться .
на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4021
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8060 раз.
- Подякували: 953 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:53
yama написав: flyman написав:
мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться .
на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.
Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3334
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7851
|12694605
|
П'ят 12 лис, 2021 09:22
ЛОБ
|