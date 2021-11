Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121 Мені вже зробили щеплення 55% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 24 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 121 Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:54 justit написав: джентельмены, и верят на слово? джентельмены, и верят на слово?



Да, антваксов не настолько много чтобы заморачиваться на введение и проверку ковид паспортов. Вот в Уэльсе и Шотландии на слово уже не верят, ковид паспорт на массовых мероприятиях требуют.



https://www.bbc.co.uk/news/uk-58535258 Да, антваксов не настолько много чтобы заморачиваться на введение и проверку ковид паспортов. Вот в Уэльсе и Шотландии на слово уже не верят, ковид паспорт на массовых мероприятиях требуют.

Але ЛАДу/хотабу таке подобається. мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.Але ЛАДу/хотабу таке подобається.

тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться .

на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон. тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться .на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.

Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно. Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.

легко ! от сейчас ? стартуєм. то есть финишируем. Можно плюсануть и можно больше не писать . либо просто согласиться .



Так две недели вроде обязательно любому заболевшему сидеть ровно.

Просто не все высиживают.

Нетоторые ложался и не встают больше Так две недели вроде обязательно любому заболевшему сидеть ровно.Просто не все высиживают.Нетоторые ложался и не встают больше

медаль петросяна первой степени в студию медаль петросяна первой степени в студию

Повідомлень: 10980 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1450 раз. Подякували: 3209 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:01 fler написав: antey1969 написав: В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы.

Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы.Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий



Медики тоже лечатся по протоколам? Маю сумніви..

Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму «Дельта». (Ще не вечір..)

«У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне», – повідомила Голубовська. Медики тоже лечатся по протоколам?Маю сумніви..лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму «Дельта». (Ще не вечір..)«У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне», – повідомила Голубовська.

она только забыла озвучить стоимость медпрепаратов она только забыла озвучить стоимость медпрепаратов

Повідомлень: 10980 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1450 раз. Подякували: 3209 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:01 yama написав: stm написав: yama написав: Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон. Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.

Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно. Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.

легко ! от сейчас ? легко !

Легко! По рукам, с этой минуты Легко! По рукам, с этой минуты

Повідомлень: 3334 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:02 fler написав: Вакцинозависимость? Не, не слышали... Вакцинозависимость? Не, не слышали...



https://tass.ru/obschestvo/12870947



"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> однако все чаще из-за ослабления иммунных эффектов (полученных при вакцинации от COVID-19 - прим. ТАСС) в группе привитых также умирают люди", - сообщила Хопкинс. По ее словам, большинство летальных исходов после вакцинации происходит среди людей пожилого возраста, в особенности среди тех, кому старше 70 лет, а также среди уязвимых по медицинским показаниям.



Она посоветовала гражданам из групп риска ревакцинироваться. Как пишет The Independent, такие люди, а также те, кому больше 50 лет, могут получить третью дозу вакцины спустя шесть месяцев после получения второй. "Если люди не вакцинируются, то нас ожидает долгая и трудная зима", - подытожила Хопкинс. Издание сообщает, что, по данным Национальной службы здравоохранения, более 70% британцев в возрасте от 80 лет и почти 60% граждан от 50 лет уже сделали дополнительную прививку от COVID-19.



И где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста И где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста Востаннє редагувалось IgA в П'ят 12 лис, 2021 10:13, всього редагувалось 1 раз. IgA Повідомлень: 945 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:12 fler написав: Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин.

Об этом сообщает The Independent.

«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета », — цитирует издание специалиста.



Вакцинозависимость? Не, не слышали... Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, чтоОб этом сообщает The Independent.«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и», — цитирует издание специалиста.Вакцинозависимость?Не, не слышали...

Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер. Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер. _hunter Повідомлень: 5423 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:18 IgA написав: fler написав: Вакцинозависимость? Не, не слышали... Вакцинозависимость? Не, не слышали...



https://tass.ru/obschestvo/12870947



"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> однако все чаще из-за ослабления иммунных эффектов (полученных при вакцинации от COVID-19 - прим. ТАСС) в группе привитых также умирают люди", - сообщила Хопкинс. По ее словам, большинство летальных исходов после вакцинации происходит среди людей пожилого возраста, в особенности среди тех, кому старше 70 лет, а также среди уязвимых по медицинским показаниям.



Она посоветовала гражданам из групп риска ревакцинироваться. Как пишет The Independent, такие люди, а также те, кому больше 50 лет, могут получить третью дозу вакцины спустя шесть месяцев после получения второй. "Если люди не вакцинируются, то нас ожидает долгая и трудная зима", - подытожила Хопкинс. Издание сообщает, что, по данным Национальной службы здравоохранения, более 70% британцев в возрасте от 80 лет и почти 60% граждан от 50 лет уже сделали дополнительную прививку от COVID-19.



Вы почему то решили что падение титров антител к вакцине со временем значит снижение имунного ответа в целом. А потом обижаетесь когда Вас называют не очень умной

И где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста Вы почему то решили что падение титров антител к вакцине со временем значит снижение имунного ответа в целом. А потом обижаетесь когда Вас называют не очень умнойИ где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста



Абсолютно не обижаюсь, когда не очень умные называют меня не очень умной Это вполне объяснимо. Выводы из цитаты каждый делает сам. Кругозор и способность мыслить у каждого свои. Я там увидела именно вакцинозависимость. И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы . Абсолютно не обижаюсь, когда не очень умные называют меня не очень умнойЭто вполне объяснимо. Выводы из цитаты каждый делает сам. Кругозор и способность мыслить у каждого свои. Я там увидела именно вакцинозависимость. И прошу (который раз!) не приписывать мне fler

Повідомлень: 2274 З нами з: 07.08.09 Подякував: 710 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:21 _hunter написав: fler написав: Вакцинозависимость? Не, не слышали... Вакцинозависимость?Не, не слышали...

Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер. Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер.



Тогда поясните нам, зачем они в Израиле собираются делать четвертую прививку? Тогда поясните нам, зачем они в Израиле собираются делать четвертую прививку? fler

Повідомлень: 2274 З нами з: 07.08.09 Подякував: 710 раз. Подякували: 871 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:36 fler написав: _hunter написав: fler написав: Вакцинозависимость? Не, не слышали... Вакцинозависимость?Не, не слышали...

Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер. Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер.



Тогда поясните нам, зачем они в Израиле собираются делать четвертую прививку? Тогда поясните нам, зачем они в Израиле собираются делать четвертую прививку?

Хотят под корень извести нацию, однозначно Хотят под корень извести нацию, однозначно

