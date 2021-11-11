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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4274427542764277

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:54

  justit написав:джентельмены, и верят на слово?


Да, антваксов не настолько много чтобы заморачиваться на введение и проверку ковид паспортов. Вот в Уэльсе и Шотландии на слово уже не верят, ковид паспорт на массовых мероприятиях требуют.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-58535258
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 09:57

  stm написав:
  yama написав:
  flyman написав:мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.

тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться .
на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.

Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.

легко ! от сейчас ? стартуєм. то есть финишируем. Можно плюсануть и можно больше не писать . :wink: либо просто согласиться .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 12 лис, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:00

  justit написав:
  antey1969 написав:Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место.


Так две недели вроде обязательно любому заболевшему сидеть ровно.
Просто не все высиживают.
Нетоторые ложался и не встают больше :?

медаль петросяна первой степени в студию
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:01

  fler написав:
  antey1969 написав:В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы.
Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий


Медики тоже лечатся по протоколам? :roll: Маю сумніви..
Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму «Дельта». (Ще не вечір..)
«У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне», – повідомила Голубовська.

она только забыла озвучить стоимость медпрепаратов
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:01

  yama написав:
  stm написав:
  yama написав:Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.

Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.

легко ! от сейчас ?

Легко! По рукам, с этой минуты :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:02

  fler написав:Вакцинозависимость? Не, не слышали...


https://tass.ru/obschestvo/12870947

"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> однако все чаще из-за ослабления иммунных эффектов (полученных при вакцинации от COVID-19 - прим. ТАСС) в группе привитых также умирают люди", - сообщила Хопкинс. По ее словам, большинство летальных исходов после вакцинации происходит среди людей пожилого возраста, в особенности среди тех, кому старше 70 лет, а также среди уязвимых по медицинским показаниям.

Она посоветовала гражданам из групп риска ревакцинироваться. Как пишет The Independent, такие люди, а также те, кому больше 50 лет, могут получить третью дозу вакцины спустя шесть месяцев после получения второй. "Если люди не вакцинируются, то нас ожидает долгая и трудная зима", - подытожила Хопкинс. Издание сообщает, что, по данным Национальной службы здравоохранения, более 70% британцев в возрасте от 80 лет и почти 60% граждан от 50 лет уже сделали дополнительную прививку от COVID-19.


И где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 12 лис, 2021 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:12

  fler написав:Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. :shock:
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.

Вакцинозависимость? :shock: Не, не слышали...

Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:18

  IgA написав:
  fler написав:Вакцинозависимость? Не, не слышали...


https://tass.ru/obschestvo/12870947

"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> однако все чаще из-за ослабления иммунных эффектов (полученных при вакцинации от COVID-19 - прим. ТАСС) в группе привитых также умирают люди", - сообщила Хопкинс. По ее словам, большинство летальных исходов после вакцинации происходит среди людей пожилого возраста, в особенности среди тех, кому старше 70 лет, а также среди уязвимых по медицинским показаниям.

Она посоветовала гражданам из групп риска ревакцинироваться. Как пишет The Independent, такие люди, а также те, кому больше 50 лет, могут получить третью дозу вакцины спустя шесть месяцев после получения второй. "Если люди не вакцинируются, то нас ожидает долгая и трудная зима", - подытожила Хопкинс. Издание сообщает, что, по данным Национальной службы здравоохранения, более 70% британцев в возрасте от 80 лет и почти 60% граждан от 50 лет уже сделали дополнительную прививку от COVID-19.


Вы почему то решили что падение титров антител к вакцине со временем значит снижение имунного ответа в целом. А потом обижаетесь когда Вас называют не очень умной :D
И где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста


Абсолютно не обижаюсь, когда не очень умные называют меня не очень умной :wink: Это вполне объяснимо. Выводы из цитаты каждый делает сам. Кругозор и способность мыслить у каждого свои. Я там увидела именно вакцинозависимость. И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:21

  _hunter написав:
  fler написав:Вакцинозависимость? :shock: Не, не слышали...

Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер.


Тогда поясните нам, зачем они в Израиле собираются делать четвертую прививку? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:36

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Вакцинозависимость? :shock: Не, не слышали...

Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер.


Тогда поясните нам, зачем они в Израиле собираются делать четвертую прививку? :shock:

Хотят под корень извести нацию, однозначно
antey1969
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