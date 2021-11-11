flyman написав:мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів. Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
тут два варианта либо на пенсии заняться абсолютно нечем либо какая-то личная выгода, не обязательно материальная , может страх ( фобия) не вакцинированных людей , так как сами в вакцину не верят , но умирать ковида бояться . на Вопрос бумеранг чего я тут делаю ? уравновешиваю , для баланса тут. Готов как говориться уйти из темы вместе с любым ярым ваксом, так сказать забрать с собой из темы вон.
Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.
легко ! от сейчас ? стартуєм. то есть финишируем. Можно плюсануть и можно больше не писать . либо просто согласиться .
Востаннє редагувалось yama в П'ят 12 лис, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:В эту волну уже примерно 15% медперсонала отделения клиники принимающего скорые так или иначе заразились ковидом, несмотря на то, что были вакцинированы. Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место. Даже хирург-профессор возрастом под 90 лет + с кучей патологий через неделю поправился и без каких-либо последствий
Медики тоже лечатся по протоколам? Маю сумніви.. Найближчим часом лікарі отримають нові протоколи для лікування хворих на COVID-19 штаму «Дельта». (Ще не вечір..) «У нас будуть оновлені протоколи в лікарів. Буквально позавчора ми проголосували за зміни в наш протокол лікування. У нас є ресурс, який допомагає уникати таких смертей. і його треба запровадити. До того ж мало хто говорить про раннє лікування захворювання, а воно є і воно ефективне», – повідомила Голубовська.
она только забыла озвучить стоимость медпрепаратов
"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> однако все чаще из-за ослабления иммунных эффектов (полученных при вакцинации от COVID-19 - прим. ТАСС) в группе привитых также умирают люди", - сообщила Хопкинс. По ее словам, большинство летальных исходов после вакцинации происходит среди людей пожилого возраста, в особенности среди тех, кому старше 70 лет, а также среди уязвимых по медицинским показаниям.
Она посоветовала гражданам из групп риска ревакцинироваться. Как пишет The Independent, такие люди, а также те, кому больше 50 лет, могут получить третью дозу вакцины спустя шесть месяцев после получения второй. "Если люди не вакцинируются, то нас ожидает долгая и трудная зима", - подытожила Хопкинс. Издание сообщает, что, по данным Национальной службы здравоохранения, более 70% британцев в возрасте от 80 лет и почти 60% граждан от 50 лет уже сделали дополнительную прививку от COVID-19.
И где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста
Востаннє редагувалось IgA в П'ят 12 лис, 2021 10:13, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. Об этом сообщает The Independent. «Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.
Вакцинозависимость? Не, не слышали...
Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер.
"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> однако все чаще из-за ослабления иммунных эффектов (полученных при вакцинации от COVID-19 - прим. ТАСС) в группе привитых также умирают люди", - сообщила Хопкинс. По ее словам, большинство летальных исходов после вакцинации происходит среди людей пожилого возраста, в особенности среди тех, кому старше 70 лет, а также среди уязвимых по медицинским показаниям.
Она посоветовала гражданам из групп риска ревакцинироваться. Как пишет The Independent, такие люди, а также те, кому больше 50 лет, могут получить третью дозу вакцины спустя шесть месяцев после получения второй. "Если люди не вакцинируются, то нас ожидает долгая и трудная зима", - подытожила Хопкинс. Издание сообщает, что, по данным Национальной службы здравоохранения, более 70% британцев в возрасте от 80 лет и почти 60% граждан от 50 лет уже сделали дополнительную прививку от COVID-19.
Вы почему то решили что падение титров антител к вакцине со временем значит снижение имунного ответа в целом. А потом обижаетесь когда Вас называют не очень умной И где можно про вакцинозависимость почитать? только не в кривом гугл переводе пожалуста
Абсолютно не обижаюсь, когда не очень умные называют меня не очень умной Это вполне объяснимо. Выводы из цитаты каждый делает сам. Кругозор и способность мыслить у каждого свои. Я там увидела именно вакцинозависимость. И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .