fler написав:Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. Об этом сообщает The Independent. «Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.
Вакцинозависимость? Не, не слышали...
так ніби ковід сертифікати дійсні будуть не 180 днів, а 90. А там 60, потім 30. Далі прийдеться колотися кожні 3 дні, хто доживе.
В марте вакцина "Файзер" предотвращала заражение коронавирусом с эффективностью в 86,9%, а в сентябре уже с эффективностью в 43,3%. Лучше результаты у "Модерны": ее эффективность снизилась с 89,2% в марте до 58% в в сентябре. Хуже всего обстоят дела у "Джонсон и Джонсон" — 86,4% в марте против 13,1% в сентябре. https://www.9tv.co.il/item/36265
yanyura написав:Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?
Вы полагаете, что если я - доктор наук, то я здесь всем должна?)))
yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.
Почему вы решили мне рассказать, чем должен заниматься доктор наук? Вы хотите поговорить об этом? Вы когда в больницу приходите к доктору, то тоже ему рассказываете, чем он должен заниматься как доктор, какие анализы вам назначить и как анализировать их результаты, чтобы понять причины вашего заболевания? Ваша логика лично меня очень удивляет. Вопросы, которые вы задавали вчера ув.Игнеусу по поводу мобильных бригад – это тоже дичайшая тупость. Иногда люди прикидываются невменяшками, но чтобы настолько?
Спасибо за ответ. Теперь я знаю каких наук вы доктор. Встречался уже с такими в жизни.
Миллионы людей во всем мире переболели коронавирусом, однако среди них есть и те, кто ни разу не заразились COVID-19. Ученые выяснили - это связано с увеличением Т-клеток, которые реагировали на Sars-cov-2. Эти иммунные клетки "вынюхивают" белки в механизме репликации – области коронавируса, общей с сезонными коронавирусами - сообщается в исследовании ученых Университета Реддинга (Великобритания) - результаты опубликованы в научном журнале Nature. По словам Эдвардса, выводы из данного исследования могут иметь решающее и важное значение в процессе разработки вакцины от коронавируса другого типа. https://charter97.org/ru/news/2021/11/12/443869/