IgA написав: justit написав: джентельмены, и верят на слово? джентельмены, и верят на слово?



Да, антваксов не настолько много чтобы заморачиваться на введение и проверку ковид паспортов. Вот в Уэльсе и Шотландии на слово уже не верят, ковид паспорт на массовых мероприятиях требуют.



https://www.bbc.co.uk/news/uk-58535258

From 15 November, people will need to show their NHS Covid Pass to gain entry to cinemas, theatres and concert halls.It's already needed for entry to:nightclubs and comparable venuesunseated indoor live events for more than 500 peopleunseated outdoor live events for more than 4,000 peopleany event for more than 10,000 peopleпроїзд в маршрутці, це масовий захід?а в трамваї, метро?