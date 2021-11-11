fler написав:

yanyura написав: Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа? Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?

yanyura написав: Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины. Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.

Вы полагаете, что если я - доктор наук, то я здесь всем должна?)))Почему вы решили мне рассказать, чем должен заниматься доктор наук? Вы хотите поговорить об этом?Вы когда в больницу приходите к доктору, то тоже ему рассказываете, чем он должен заниматься как доктор, какие анализы вам назначить и как анализировать их результаты, чтобы понять причины вашего заболевания?Ваша логика лично меня очень удивляет. Вопросы, которые вы задавали вчера ув.Игнеусу по поводу мобильных бригад – это тоже дичайшая тупость. Иногда люди прикидываются невменяшками, но чтобы настолько?