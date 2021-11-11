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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4276427742784279>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:45

  IgA написав:
  justit написав:джентельмены, и верят на слово?


Да, антваксов не настолько много чтобы заморачиваться на введение и проверку ковид паспортов. Вот в Уэльсе и Шотландии на слово уже не верят, ковид паспорт на массовых мероприятиях требуют.

https://www.bbc.co.uk/news/uk-58535258


From 15 November, people will need to show their NHS Covid Pass to gain entry to cinemas, theatres and concert halls.

It's already needed for entry to:

nightclubs and comparable venues
unseated indoor live events for more than 500 people
unseated outdoor live events for more than 4,000 people
any event for more than 10,000 people

проїзд в маршрутці, це масовий захід?
а в трамваї, метро?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:53

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Вакцинозависимость? :shock: Не, не слышали...

Вроде уже на этот вопрос уже отвечал?.. -- слышали. И решение придумали (израильтяне) -- называется бустер.


Тогда поясните нам, зачем они в Израиле собираются делать четвертую прививку? :shock:

Так эта...
  fler написав:из-за снижения иммунитета
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:57

  flyman написав:
  fler написав:Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. :shock:
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.

Вакцинозависимость? :shock: Не, не слышали...

так ніби ковід сертифікати дійсні будуть не 180 днів, а 90.
А там 60, потім 30.
Далі прийдеться колотися кожні 3 дні, хто доживе.


В марте вакцина "Файзер" предотвращала заражение коронавирусом с эффективностью в 86,9%, а в сентябре уже с эффективностью в 43,3%. Лучше результаты у "Модерны": ее эффективность снизилась с 89,2% в марте до 58% в в сентябре. Хуже всего обстоят дела у "Джонсон и Джонсон" — 86,4% в марте против 13,1% в сентябре.
https://www.9tv.co.il/item/36265

PS. Германия стала мировым лидером по распространению COVID. Далее по количеству заболевших в рейтинге - США и Британия.
https://korrespondent.net/world/4416377 ... ronavyrusa
Бустерные дозы крайне срочно необходимы, ибо снова пик больных и смертей будет .
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  pesikot написав:Только сейчас установка находится рядом с областной больницей

Конечно рядом:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:09

  yanyura написав:
  pesikot написав:Только сейчас установка находится рядом с областной больницей

Конечно рядом:
Зображення

Мдааа ... клинический случай
Мог бы масштаб ещё побольше взять, для убедительности

А фактически - это в шаговой доступности
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:22

  IgA написав: Вот в Уэльсе и Шотландии на слово уже не верят, ковид паспорт на массовых мероприятиях требуют.


Так совпало, что сейчас общаюсь с музыкантом из Cardiff
Вакцинирован конечно.
Но показывал фотки с недавнего концерта Erasure in Cardiff
Да, при входе сканировали сертификаты.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:24

  antey1969 написав:
  justit написав:
  antey1969 написав:Все переболели легко, максимум спустя две недели вернулись на рабочее место.


Так две недели вроде обязательно любому заболевшему сидеть ровно.
Просто не все высиживают.
Нетоторые ложался и не встают больше :?

медаль петросяна первой степени в студию


Увы, мне не дают :?
Не то, что некоторым. Уже три есть
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:27

  fler написав:
  yanyura написав:Что вы проанализировали? Тогда где результат вашего анализа?

Вы полагаете, что если я - доктор наук, то я здесь всем должна?)))

  yanyura написав:Занятие наукой (а ваше звание "доктор наук" предполагает, что вы занимаетесь/занимались научными исследованиями) это не просто описание события, но и анализ этого события, чтобы понять его причины.


Почему вы решили мне рассказать, чем должен заниматься доктор наук? Вы хотите поговорить об этом?
Вы когда в больницу приходите к доктору, то тоже ему рассказываете, чем он должен заниматься как доктор, какие анализы вам назначить и как анализировать их результаты, чтобы понять причины вашего заболевания?
Ваша логика лично меня очень удивляет. Вопросы, которые вы задавали вчера ув.Игнеусу по поводу мобильных бригад – это тоже дичайшая тупость. Иногда люди прикидываются невменяшками, но чтобы настолько? :shock:

Спасибо за ответ. Теперь я знаю каких наук вы доктор. Встречался уже с такими в жизни.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:32

  flyman написав:проїзд в маршрутці, це масовий захід?
а в трамваї, метро?


в англии нет. даже маски не все носят, хотя в теории должны

  flyman написав:From 15 November

как раз скоро собираюсь на
  flyman написав:unseated outdoor live events for more than 4,000 people

проверим
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:32

Миллионы людей во всем мире переболели коронавирусом, однако среди них есть и те, кто ни разу не заразились COVID-19. Ученые выяснили - это связано с увеличением Т-клеток, которые реагировали на Sars-cov-2. Эти иммунные клетки "вынюхивают" белки в механизме репликации – области коронавируса, общей с сезонными коронавирусами - сообщается в исследовании ученых Университета Реддинга (Великобритания) - результаты опубликованы в научном журнале Nature.
По словам Эдвардса, выводы из данного исследования могут иметь решающее и важное значение в процессе разработки вакцины от коронавируса другого типа. :roll:
https://charter97.org/ru/news/2021/11/12/443869/
fler
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
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